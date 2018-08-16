養護之家大火醫護人員恐面臨業務過失致死？衛福部：不公平

2018年08月16日 16:13 中時 鄭郁蓁

新北市新莊區衛福部台北醫院護理之家造成12死27傷，但網路媒體卻傳出，護理人員之間，收到「可能得面臨業務過失致死」的消息，讓整個護理界都炸開。對此，衛福部特別澄清，這種說法太武斷，鑑識報告都還未出爐，類似謠傳只會傷害第一線工作者的士氣。衛福部並強調，未來護理人員需要任何法律、或是權責的釐清，一定會做出最大的協助。

這次新莊台北醫院護理之家大火，消防局指出，造成嚴重傷亡原因，主要為火場的門未關上，加上當天值班的醫護人員延遲通報，樣樣都指向是照護人員的疏失。

因此網路媒體指出，「多位當時邊哭邊搶救的護理人員，甚至有自己傷到還住院治療的，已經收到『可能得面臨業務過失致死』的消息，讓整個護理界都炸開。」並質疑，任何「一個人」被放置在「設陷阱要你跳的錯誤系統內」，會做得更好嗎？能夠提前九分鐘通報消防？能夠抱著滅火器濃煙中來回跑還記得順手關門？

衛福部照護司司長蔡淑鳯表示，這種說法太獨斷，對基層人員造成嚴重傷害，她強調，目前鑑定報告都還沒出來，任何說法對第一線工作者都會造成心理壓力，且在火警現場，他們這麼辛苦，這樣說實在太不公平。

蔡淑鳳並表示， 待消防單位鑑識報告出來，衛福部一定會再作說明。而衛福部也一定會維護第一線工作人員的權益，未來包含法律權責的釐清，都會給予護理人員最大的協助。

(中時 )