中國美術史上 國寶級銅鏡現身台灣

2018年08月16日 16:19 中時電子報 綜合報導

戴忠仁佩服大板根蔡春隆收藏文化的深度。(戴忠仁提供)

彩繪銅鏡上高規格的「駟馬車行獵圖」。(戴忠仁提供)

彩繪銅鏡上有極珍貴的鳥蟲篆銘文。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁昨天歷經了一個「遲到的新發現」，因為他看了著名度假飯店大板根蔡春隆董事長的收藏品後，內心撼動不已,戴忠仁說,和蔡董相交近二十年，竟然今天才知道他的收藏文化如此深厚！戴忠仁表示，單是一件西漢「彩繪人物車馬銘文鏡」（簡稱為蔡氏彩繪銅鏡 ）就會讓中國文物的考古工作者、美術史研究者、國際的大古董商、世界的博物館專家都感到震撼。

主持電視節目《國寶檔案》的戴忠仁表示，1963年陝西的西安紅廟坡出土一件「西漢彩繪人物車馬鏡」，目前典藏於西安博物院，它被中國大陸列永久禁止出境展覽的國寶。因為西漢的彩繪銅鏡數量太少了！彩繪銅鏡起自戰國，中國大陸曾經在長達四十年的考古過程中，挖掘兩千多座楚墓，沒有發現任何戰國彩繪銅鏡，而現有資料顯示，全世界的漢朝彩繪銅鏡加總也只有17件！蔡氏彩繪銅鏡是最新被公布的案例，但重要性讓人刮目相看。

1996年，英國的大古董商Giuseppe Eskenazi(2005年他曾花7億多新台幣買下元青花大罐打破世界記錄)公布了一件現存最精美的漢朝彩繪銅鏡，其上的一連串彩繪圖案比後世所熟悉的東漢磚畫、壁畫要早了一兩百年，是中國美術史的重要發現。仔細比對後,戴忠仁說,台灣的蔡氏彩繪銅鏡和倫敦Eskenazi的銅鏡，就繪畫上基本上是雙胞胎，兩者也應該是同樣出土來源，是中國繪畫史的重要參考資料。

2016年，海昏侯劉賀（西漢第九位皇帝,漢武帝的孫子）墓葬考古公開，規模之大與文物之精彩，驚動全球，其中有五部大馬車，每車配馬四匹，是當時高規格的駟馬車。蔡氏彩繪銅鏡上的馬車，就是四批駿馬的規格，同時車上射手搭箭拉弓瞄準野豬的張力，我們在兩千年後的今天都可以感受得到。

2017年4月，大陸著名收藏家王綱懷慷慨的捐贈他母校北京清華大學一批銅鏡，其中最吸睛的是一件「西漢 鳥蟲篆銘彩繪鏡」，鳥蟲篆既是一種文字也是一種美術裝飾表現。鳥蟲篆盛行於春秋中後期至戰國時代，漢朝時的只有少量鳥蟲書存世，因為隸書興起並取代了篆書的地位。王綱懷的這件藏品，有個明顯的瑕疵，就是銅鏡出土時碎裂成多塊，經專家重新拼湊起來，但因有銘文所以有舉足輕重的地位，在昨天之前,戴忠仁以為北京清華大學擁有全世界唯一有銘文的漢朝彩繪銅鏡，萬萬沒想到也有銘文的蔡氏彩繪銅鏡已經低調安靜躺在台灣20多年了。

戴忠仁興奮的指出「蔡氏彩繪銅鏡」有如下特點：1.西漢時期的國寶級文物。2.是王侯高規格的文物。3.是漢朝國力盛期的文物。4.擁有中國美術史上早期繪畫。

5.具有銘文也是中國文字史上罕見的鳥蟲篆書法，極具研究價值。而這件銅鏡是大板根蔡春隆收藏中體量屬小型的，還有其他讓人「目瞪口呆」非常重要的文物，戴忠仁表示他將陸續在《國寶檔案》中介紹，他相信屆時系列性節目的每一集都會是收藏文物界的震撼教育。

(中時電子報)