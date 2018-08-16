毒品罰鍰「呆帳」3500萬 執行署鎖定50大戶催繳

2018年08月16日 16:36 中時 張孝義

持有少量或施用第三級、第四級毒品的民眾，雖未觸及刑罰，警察機關卻可依毒品危害防制條例裁處罰鍰及毒品危害講習，不過，受罰民眾卻有拒繳或拒不上課而產怠金情況，被移送到行政執行署臺北分署的待執行金額達3千400餘萬元，臺北分署對前50名拒繳大戶展開扣押、查封財產等方式鐵腕執行，已經收回142萬餘元。

目前毒品危害防制條例規定，無正當理由持有或施用第三級或第四級毒品處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並應限期令其接受4小時以上8小時以下的毒品危害講習。如果被裁罰人拒不參加講習，依行政執行法可裁處怠金。

移送到行政執行署臺北分署的拒繳毒品罰鍰及怠金的案件，累計到7月底已達2286件、1186人待執行的金額達3440萬元，臺北分署自本月起展開強力執行，除扣押義務人的存款、薪資、禁止處分車輛、查封不動產，並由行政執行官率同執行人員至現場促請義務人繳款或辦理分期、查封不動產等。

臺北分署16日統計，專案執行累計徵起金額已達142萬3046元，成效顯著。臺北分署提醒民眾，如因毒品案件欠繳罰鍰怠金，在收到各行政執行分署寄發的繳款通知書時，請務必於期限內自行繳納，切勿心存僥倖，否則存款、薪資、車輛、不動產等財產將遭查扣拍賣，該分署並將持續加強執行。

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(中時 )