張善政批陳菊給業者穿小鞋 陳其邁封殺自由經濟示範區

前行政院長張善政（左）南下高雄輔選韓國瑜，先批陳菊，再點名陳其邁。（李義攝）

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中時

（18:28更新內文）前行政院長張善政16日南下高雄為韓國瑜輔選，為高雄經濟把脈時火力全開，左批陳菊右攻陳其邁，並向選民喊話「投韓國瑜1票，韓會回報3張票」。

受邀擔任韓國瑜經濟總顧問的張善政表示，高雄軟科園區有非相關產業也進駐，顯見未發揮招商等功能，有企業想進駐卻被市長陳菊給穿小鞋。而陳其邁過去領銜封殺自由經濟示範區，選民不應該忘記，可以去檢視，想想要不要支持他。

張強調，要提高雄競爭力，市府有絕對的力量與影響力，要給業者誘因，例如可以加速建照等各項執照的核發，協助業者覓地，甚至在合法範圍內協助地目變更。

張還說，你投韓國瑜1票，韓可以還你3張票，一是北漂民眾回高雄單程車票；二是經濟繁榮每個人口袋裡有鈔票；三是高雄可以永續發展的長期飯票。

台南設置慰安婦銅像，日本政府發表感到極為遺憾聲明，前行政院長張善政16日南下高雄輔選韓國瑜被媒體問看法，他忍不住拉高語調駁斥日本官方遺憾說。

張善政說，慰安婦歷史事件發生迄今，日本只對韓國道歉或被索賠，但對台灣都沒有表示，難道台灣不如韓國人嗎？

對日本官方對此表示遺憾說法，張說，我才要表達遺憾。

高雄市新聞局長張家興表示，市府致力推動產業轉型，陳菊上任以來，全力協助願意投資的業者，高市促參總額達1012億元、國內外半導體大廠投資近5千億元就是最好證明。

張家興反批，馬政府承諾的高雄海空經貿城、自由經濟示範區自2011年4月18日第三次工作會議後，直到馬英九卸任前就沒有開過任何會，再細數跳票連連的愛台12建設、高雄新10大建設，國民黨從來只有對高雄「話唬爛」。

(中時 )

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