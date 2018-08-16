台中》拚議員倒數百天 前台中市民政局長周永鴻衝刺

前台中市民政局長周永鴻（後排左）參選市議員，邀幼兒園學童寫下小小心願，傾聽孩子的心聲。（王文吉攝）

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青年學子與台中市議員參選人周永鴻（左）「打勾勾」，象徵約定諾言。（王文吉攝）
前市議員許水彬（左）寫下「趕快成立職業訓練學校」心願。（王文吉攝）
小朋友寫下小小願望，有人還在學寫字，乾脆用畫的。（王文吉攝）
地方長輩也寫下願望，貼在許願版上，希望周永鴻能實現。（王文吉攝）
前神岡鄉長劉八郎為周永鴻站台。（王文吉攝）

年底地方選舉倒數破百天，台中市議員第五選區（潭子、大雅、神岡）參選人周永鴻，16日在神岡舉辦「在地希望，我來守護」記者會，邀請跨世代代表發表心願。明日七夕情人節，他將與競選團隊巧扮「牛郎織女與月下老人」，在潭子火車站分送樂成宮與大肚媽加持的紅線、喜糖、小餅乾，祝福民眾找到幸福。

幼兒園小朋友、青年學子及長輩在紙條上寫下心願，有人寫到「整理一下籃球場」、「不用考試就能考上好學校」、「神岡出議員」、「學校不要離家太遠」、「希望附近有電影院」等。周永鴻拿出筆記本紀錄，並承諾「在從政的路上，會讓大家離夢想越來越近。」

前神岡鄉長劉八郎、前市議員許水彬及前縣議員林竹旺等都到場站台。他們表示，周永鴻年輕又有活力，曾任立委國會辦公室主任、民進黨中央黨部青年部主任、台中市民政局長等，經歷豐富，給「最專業、清新的新人」服務大眾的機會，一定可以帶動地方發展。

「我是社會栽培長大的，希望當選議員回饋社會！」周永鴻表示，他出身單親家庭，媽媽獨立撫養他和妹妹，小時候經常搬家，繳不出學費，靠著獎學金完成台大碩士學業。他說，孩子是國家的未來，因此特別邀請小朋友到場，聽聽他們的願望，更希望孩子們快樂長大，大人們會為了給他們更好的未來而打拚。

(中時 )

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