基努李維、薇諾娜瑞德幹話飆上癮 1300多句台詞不用翻劇本

2018年08月16日 16:28 中時 潘鈺楨

好萊塢「殺神」基努李維和《怪奇物語》女神薇諾娜瑞德，繼26年前《吸血管：真愛不死》後再度共譜戀曲，在愛情喜劇《婚禮冤家》扮演「厭世情侶」。薇諾娜表示自己看到劇本後第一個想到的男主角就是基努，爆料其實基努私底下就是個幹話王，於是她把劇本寄給他看，沒想到基努被台詞吸引決定接下角色。

整部電影有多達1300多句台詞，基努和薇諾娜早在拍攝前就把台詞全背得滾瓜爛熟，在片場從沒翻過台詞本。基努表示雖然台詞比一般電影多上好幾倍，但這正是這部電影特別之處，他說：「有好幾場戲，我跟薇諾娜還即興加了不少台詞。」薇諾娜也坦言兩人只要一說幹話就停不下來，她說：「我跟基努私下就是這樣說話，所以我們常常幫台詞『加料』，加到最後我們都忍不住笑場了。」

琳賽(維諾娜瑞德飾)受邀前往前未婚夫的渡假婚禮途中，遇見了前未婚夫同母異父的哥哥法蘭克(基努李維飾)，這對社交能力超差的失意男與厭世女，從機場初次相遇就互看不順眼。但在主辦方的刻意安排之下，兩個「社會邊緣人」不管搭機、住宿、用餐座位，甚至連按摩都被排在隔壁，天生一pair的他們在一次又一次的鬥嘴中漸漸互有好感，但骨子裡的厭世因子讓彼此都不敢交出真心。究竟這對冤家能終成眷屬？電影9月7日在台上映。

(中時 )