陳意涵七夕幸福帶球嫁！前男友李運慶：替她開心

李運慶出席新戲首映，被追問前女友帶球嫁。（林淑娟攝）

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李運慶出席新戲首映，被追問前女友帶球嫁。（林淑娟攝）

陳意涵15日被爆懷孕三個月，七夕情人節將與導演男友許富翔登記結婚，她隨後也公開承認喜訊。多年前因合作《單車上路》相識、2010年交往的前男友李運慶，16日出席台視、三立新戲《高校英雄傳》首映會時大方祝福前女友：「覺得很棒、替她開心，也祝她幸福！」

李運慶坦言分手後兩人還是偶有聯絡，大概兩年前還曾私下單獨約喝咖啡，因為對方現在大多在大陸發展，兩人現在聯絡變少了，頻率是比逢年過節還少一點，有事才會敲一下。雖然私下沒有交惡，但他笑說：「她可能也不會發帖子給我！」

當年兩人分手後不久，他與李佳豫交往曝光，曾被懷疑劈腿，但知情友人表示，其實他當時是為了保護陳意涵，所以閉口不提。事隔多年再被問起，他說，當年的事沒什麼好再提，她現在開心就好，兩個當事人也很清楚是什麼事就好，就算分手也沒必要變仇人。

至於他後來也和交往6年的李佳豫分手，他坦言與李佳豫關係已經像家人，因為住得很近，聯絡還是蠻頻繁的，有事都會一起討論，因為彼此很熟悉了解，李佳豫有些事不會跟其他朋友聊，仍會跟他聊。是否有復合可能？他說自己從來不會說不可能，因為任何事都有可能，但目前沒有這個想法。

(中時 )

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