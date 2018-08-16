台灣首部山林喜劇《山的那一邊》劇組大讚大雪山美景

《山的那一邊》宣傳記者會由松鶴部落博愛國小合唱團「織布歌」、「泰雅山地小孩」兩首歌曲表演開場！（陳世宗攝）

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新聞局副局長呂美莉（左二）、導演王道南、男主角撒基努等人出席為戲宣傳。（陳世宗攝）

台灣首部山林喜劇《山的那一邊》，全片在台中大雪山區及松鶴部落拍攝完成，導演王道南16日與男主角撒基努到台中舉辦記者會，感謝台中市政府新聞局成立單一協拍窗口，全力協助與支持。王道南大讚大雪山的美景，令人心曠神怡，拍攝相當順利。

《山的那一邊》宣傳記者會16日在市府台灣大道市政大樓舉行，由台中松鶴部落博愛國小合唱團「織布歌」、「泰雅山地小孩」兩首歌曲表演開場，清亮的合音歌聲、整齊劃一的傳統舞步，現場掌聲不斷；包括新聞局副局長呂美莉、導演王道南、男主角撒基努等人皆出席為這部戲宣傳。

呂美莉說，感謝導演用心，將大雪山的美麗呈現出來，包括美麗風景、自然的原始生態、夕陽、雲海等，可說是處處有驚奇，盼民眾看完這部片後，也可以到大雪山去走一走，促進當地觀光發展。

王道南表示，一直想拍一部以山為背景的喜劇電影，山的主視覺非常重要，走遍全國山區勘景，發現台中和平區的大雪山最為翠綠、林木也相當茂密；這部片子以山為背景，講述4個人在山中72小時的瘋狂故事，他們各自在山中都面臨自己人生最「魯蛇」的一段時間，但最後都找到屬於自己人生的答案。

王道南強調，這部電影非常適合大小朋友來看，看完後除了哈哈大笑，也會帶著療癒的感覺回家。台中拍片環境相對其它縣市友善許多，拍攝期間也意外品嚐到許多台中在地水果，包括東勢柿子、火龍果等，美味令他十分難忘。

(中時 )

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