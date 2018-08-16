南區平和里和平一巷自來水工程完工 用水品質大改善

2018年08月16日 17:07 中時 陳世宗

台中市南區平和里和平一巷社區，位處南區健康公園及國家圖書館後方繁華之地，巷弄彎曲狹窄，住戶房屋空間窄小，居民長年以來一直飽受無自來水可用之苦，僅能使用衛生堪慮之地下水。

經立委黃國書立委、平和里長柯瑞洲、中市經發局以及台水公司第四區處自104年起迄今三年多的共同努力，積極協調，從埋管土地權屬問題的釐清、埋設管線經費的爭取，到住戶接水許可證明的核發，逐一克服各項困難，該區域自來水延管工程終於竣工，為平和社區環境營造，跨出最為珍貴的第一步，居民終於可以打開水龍頭享受現代化便利生活。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說，平和里和平一巷之房屋土地權屬複雜，每戶居住空間僅約5-10坪，違建鐵皮屋隨處可見，黃國書立委及台水公司第四區處處長蕭淑貞亦親赴現場了解居民以抽水馬達抽取地下水，無自來水使用的窘況。

蕭淑貞表示，為了使社區居民能享有用水之基本權，飲用乾淨的自來水，台水公司責無旁貸。能夠看到社會中弱勢之居民獲得妥善之照顧，維護大家生命安全與健康，內心之感動不言而喻。

蕭淑貞說，南區平和里和平一巷自來水延管工程共埋設100m/m延性鑄鐵管408.7公尺，總工程經費617萬元，經積極爭取由台中市政府全額負擔，另外考量社區民眾多為經濟弱勢，台水公司第四區處為了替民眾節省接水費用，協調用戶外線工程與延管工程同時進場施作，用戶負擔之工程款可望較一般案件為低，俟臺中市政府統一挖補作業近日完成工程結算後，將會積極協助居民申請「經濟部水利署自來水用戶設備外線補助」，以大幅減輕居民經濟負擔。

平和里鄰長林青山指出，「打開水龍頭就能方便取水，真的好方便!」，在黃國書委員、台中市政府與台水公司第四區處的通力合作下，居民從日據時代以來長期使用地下水，影響身體健康之現象，終於獲得解決。藉由住戶踴躍申裝自來水，大幅降低使用無水質安全把關地下水之風險，有效提升社區民生用水品質及改善環境衛生，受惠民眾都由衷感謝。

蕭淑貞強調，這三年來台水公司第四區處積極協助民眾接用自來水，以大台中為例，供水普及率已由103年之94.02%提升至106年之95.75%，成長1.73%為六都第一，未來也會持續與台中市政府及關心地方民代、人士通力合作，解決各項用水問題，保障人民之基本生存權，善盡企業社會責任。

(中時 )