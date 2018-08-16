慶福社會福利慈善事業基金會 替畫馬大師吳東昇舉辦畫展

吳東昇是國畫大師徐悲鴻在台嫡傳弟子，擅長畫馬及竹。〔謝明俊攝〕

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吳東昇這次畫展以「行善天下」為名。〔謝明俊攝〕
吳東昇師承徐悲鴻，擅長畫馬。〔謝明俊攝〕

國內僅存國畫大師徐悲鴻在台嫡傳弟子，也是畫馬大師的吳東昇，在慶福社會福利慈善事業基金會等慈善機構的全力支持下，從８月１６日起至２７日止，在北市中正紀念堂３樓藝廊展出「行善天下」吳東昇大師個人畫展，展出畫作包括墨竹、駿馬、觀世音菩薩等精美畫作近百幅，也希望藉由畫展能籌募慈善基金用於公益活動。

吳東昇出生基隆，早年在基隆就讀國小、國中，後考上台北工專建築科，畢業後經營建設公司５０載，是一個成功的建築商人。吳東昇從小時５、６歲就喜歡繪畫，利用閑餘時間自修習畫，到了自力創業成功後，拜入徐悲鴻在台弟子門下，專門學習畫馬多年有成。

吳東昇為了畫馬，曾經花了三個月時間，到東北接近蒙古的大草原上，每日觀察馬兒的各種習性，將之融入畫作中，吳東昇也擅長畫竹，經常坐在竹林前，觀察竹子在各種時間、氣候下展現出來的不同姿態，一坐就是一整天，吳東升觀察竹子入微，他聲稱畫竹有１０種畫法，每一種都代表竹子不同的神韻。

吳東昇也擅長畫竹。〔謝明俊攝〕
吳東昇的觀音大士畫像也是一絕。〔謝明俊攝〕

吳東昇除了忙於個人建設公司事業，還要利用閑餘時間習畫，他更在國立藝術大學擔任客座講師傳授繪畫達２０年，將徐悲鴻大師的畫風傳承下去，他並曾任中華民國篆刻學會第九屆理事長，也是現任八閩美術會理事長，投入國畫推廣不遺餘力。

吳東昇大師從２００４年起在國內外展出畫作１０餘次，這次在中正紀念堂３樓的畫展，是在慶福社會福利慈善事業基金會董事長蘇慶福、得力教育基金會董事長葉福林、歡喜希望社會福利基金會董事長洪玉欽等慈善團體全力支持下得以順利完成，還特別將吳東昇大師的最新畫作集結成畫冊，以「行善天下」之名替畫冊以及這次畫展命名。

蘇慶福董事長表示，以慈悲無界的情懷，激勵人性的昇華，臻至真善美聖的賢德，是他們基金會的共同目標，也是本次「行善天下」吳東昇書畫篆刻展展出的宗旨。而吳東昇大師，本於慈悲喜捨的無量歡喜心，提供其畢生創作，提供給基金會進行展出，共創行善天下的大願。

蘇慶福董事長說，在華人三千年的精神文明裡，儒、道、佛的思想和實踐，深植華人心識，我們深受熏習。在經營企業有一定成就之後，積極回饋社會，是共同心願。藉著這次展覽與承傳，表彰我們基金會的一項創新和團結力量大的意義。

蘇慶福強調，在藝術創作上，啟迪後輩，才德並重，使臻於美善，而傳承永續。期待著慈悲善友們共同的努力與付出慈善行，讓我們的人生昇華璀璨，也讓人生皆大歡喜，充滿希望；讓人才得到充分的培育，發揮所長，貢獻社會，是美善的永續循環！

(中時 )

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