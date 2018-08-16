亞運》幫中華健兒加油！ 體育署官方頻道提供轉播

2018年08月16日 17:18 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018雅加達-巨港亞運本周六開幕，中華代表團派出588位選手角逐獎牌，為了讓國人可以有更多管道隨時關注選手們的表現，教育部體育署的Youtube官方頻道「MOE Sports」和愛爾達體育三臺合作，同步提供中華隊各項賽事轉播。

本屆亞運中華隊參賽選手585人，由於現在民眾普遍會透過手機收看影音節目，體育署的官方影音頻道「https://www.youtube.com/moesports」也加入轉播服務行列，目前除了睽違52年重返亞運的中華男足比賽，已經在MOE Sports進行實況轉播，接下來包括8月23日晚間6點舉重女子58公斤郭婞淳、8月25日晚間8點登場的田徑「台灣最速男」楊俊瀚、「標槍雙俠」鄭兆村與黃士峰等11個中華隊參加的運動種類賽事轉播。

除了國內有轉播服務，體育署在亞運的人員也會全力做好後勤工作，讓選手無後顧之憂為國爭光，副署長王水文表示，體育署這次租下距離場館較近的「蘇丹公寓」，時間為16日到30日，考量當地交通塞車問題，按照賽程提供選手在賽前一天進駐，避免從距離較遠的選手村舟車勞頓，蘇丹公寓還有安排廚師和營養師照顧選手飲食。

至於成績方面，王水文表示：「舉重、射箭、田徑、體操、羽毛球、桌球、網球、跆拳道、空手道及柔道等都有奪牌機會，體育署期許能有比上屆10金、總獎牌51面還好的獎牌數，但也不想給選手太大壓力，全力以赴就是了！」

(中時電子報)