推動孝親正面能量 「甲父母洗腳」929登場

2018年08月16日 17:05 中時 胡健森

由宜蘭市公所、宜蘭市民代表會與宜蘭縣孝親尊師聯盟共同主辦的2018「甲父母洗腳」孝親運動，將在9月29日在宜蘭市中山國小（小巨蛋）舉辦，從20日起至9月15日受理報名，今年活動除了安排幫辛勞的尊親洗腳，另有孝悌楷模頒獎，以及「孝道娛親」歌仔戲演出，希望能讓父母親們重拾懷舊時光。

宜蘭縣孝親尊師聯盟是在2008年在眾多地方人士共同努力推動下，先成立一個臨時性的公益團隊，擴大成為永續經營的非營利組織，並開始在宜蘭縣各鄉鎮市輪流辦理「甲父母洗腳」活動，之後正式完成立案，持續推動「孝親、尊師」等人性初衷。

今年的「甲父母洗腳」孝親運動另邀請縣內各鄉鎮市公所、耕莘健康管理專科學校、宜蘭大學、道教總廟三清宮、四結金土地公、壯圍補天宮、外澳接天宮、元心舍地母廟、台灣中油等機關、企業共襄盛舉。

宜蘭市長江聰淵表示，宜蘭市公所與宜蘭縣孝親尊師聯盟再次共同主辦「甲父母洗腳」活動，希望能為現今社會注入一股強大能量，並吸引孝順父母且尊崇品德理念的大眾，一同投入這項深耕社會價值的孝親共識活動，讓宜蘭成為敦厚孝親文化的宜居城市，也讓全天下的為人子女者，能用最虔誠的孝心，躬身為雙親浴足以表達感謝及孝親之意。

(中時 )