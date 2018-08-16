南屯里高齡者暑期課程開課　長輩重溫學生生活

「107年農村高齡健康促進研習」系列活動，台中市南屯區南屯里16日開課，阿伯、阿姨興高采烈來上課。（黃國峰攝）

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「107年農村高齡健康促進研習」系列活動，台中市南屯區南屯里16日開課，外丹功課程上，講師熱心指導功法。（黃國峰攝）
「107年農村高齡健康促進研習」系列活動，台中市南屯區南屯里16日開課，阿伯、阿姨們認真練習外丹功。（黃國峰攝）

台中市政府農業局輔導台中地區農會於8至10月舉辦「107年農村高齡健康促進研習」系列活動，16日來到南屯區南屯里活動中心，開訓典禮上就安排了三大堂課，第一堂講三高與用藥、第二堂學習防蚊液製作，第三堂外丹功動動身體，豐富課程，讓長輩們都覺得不虛此行，都說下星期還要再來。

開幕活動後，第一堂課即安排藥師講授「三高與用藥安全」長輩們學習如何注意自己身體，第二堂安排「純天然防蚊液製作教學」學習防蚊液製作，天然又便宜，自己動手製作出只會趕跑蚊子的純天然防蚊液，第三堂外丹功老師來教課，長輩們動動身體，防衰老。

本系列課程將以每周半天，延續共六天為一系列，對象為55歲以上高齡者，課程項目有養生外丹功、漫談退化性關節炎、、認識新陳代謝症候群、手舞足蹈、純天然防蚊液製作教學等實用課程，讓高齡者習得相關預防醫學保健知識，提升高齡者身體健康。

南屯里長林秋潭表示，俗話說家有一老、如有一寶，但現代生活忙碌，年青人一早出門為生活打拼，獨留老人家在家面對空虛，因此爭取研習班來到社區，鼓勵老人家出門，除與老鄰居閒話家常外，也動動腦、動動身子延緩衰老，讓這些長輩們能能活得健康、活得快樂，也感謝農業局、農會、何文海議員服務處、大地樂齡協會等的幫忙，才有這些精彩課程。

(中時 )

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