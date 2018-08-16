淚控郭美珠逼自殺 資深女星「恩將仇報」下場曝光

2018年08月16日 17:11 中時電子報 吳玫穎

郭美珠。(本報系資料照)

70、80年代以《為錢賭性命》、《攏是為著你》走紅一時的台語歌后劉燕燕，2013年曾因兒子認祖歸宗不成，憤而服藥尋短，鬧上媒體版面。不過她去年突現身在節目《54新觀點》上自爆3年前自殺案內幕，表示當年並非自願自殺，而是好友郭美珠安眠藥給她，教唆自殺，最後才知道郭美珠想炒新聞，一席話令郭美珠痛心不已，並發出聲明強調「本人為捍衛自己名譽權及人格權，一定興訟到底！」

劉燕燕被郭美珠控告妨礙名譽，據壹週刊報導，台北地方檢察署調查後，認為劉燕燕言論有損郭美珠社會評價與人格尊嚴，因此在本月3號將劉燕燕起訴。郭美珠事後也向媒體回應，表示做人要飲水思源，不能恩將仇報，強調自己提告只是想討一個真相；劉燕燕則因為電話早已停用，無法取得回應。

劉燕燕曾與昔日中壢角頭「閹雞」李盛淵有一段情，2013年因不滿李盛淵不讓兒子認祖歸宗，也不對母子負責，憤而服藥自殺，還傳訊息給郭美珠，要郭美珠幫忙收屍，嚇得郭美珠一邊報警一邊趕去救人。

不過她去年突在節目上淚揭3年多前自殺案內幕，控訴背後都是好姐妹郭美珠教唆自殺，主要目的只是郭美珠想炒新聞，自己完全被利用了！對於劉燕燕血淚指控，郭美珠也在臉書發出聲明，痛心反擊劉燕燕所說一切完全是子虛烏有、含血噴人之指控。

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(中時電子報)