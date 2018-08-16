拔管案監委糾正教部及台大 監委：遴選程序有重大瑕疵

2018年08月16日 17:30 中時 鄭舲

台大校長遴選爭議延燒多時，監委高涌誠、張武修日前完成台大校長遴選案調查，今在監院教育文化委員會通過糾正教育部及台大校方。監委指出，管中閔違法兼職「情節明確」，而台大校方在進行校長遴選時未充分調查並完整揭露資訊，明顯失職。教育部應通盤檢討相關法令，杜絕類似爭議再發生。

監委高涌誠、張武修調查台大校長遴選案，歷經半年多陸續詢問教育部次長林騰蛟、姚立德、法務部次長蔡碧仲、金管會證期局局長王詠心、台大相關業務人員及校務會議代表、遴選委員、校長候選人3名，但未詢問管中閔本人。

調查發現，管中閔兼任台灣大哥大獨立董事部分，在書面申請獲核准後才兼職，但在管兼任台哥大審計委員會委員及薪資報酬委員會委員2職務部分，則認為是違規兼職在先。高涌誠指出，台哥大在2017年7月14日來函申請辦理審計委員會委員及薪酬委員會委員，台大到了9月22日才核准兼職，但管中閔在台大核准前就出席台哥大審計委員會及薪酬委員會，確實違反「公立各級學校專任教師兼職原則」等相關規定。

高涌誠表示，從管中閔的案例再深入調查，發現台大教授僅有18.46%是在學校核准後才就任兼職職務，比教育部調查國立大專院校專任教師擔任獨董有31.91%符合規定還低，甚至還有近半數教師「先斬後奏」，先兼職才提出申請。高涌誠說，台大身為國內高等教育龍頭，卻長期不依法行政，顯然不足為各校表率。

另外，高涌誠也指出，管中閔擔任台哥大獨董，與台哥大副董蔡明興有相當利害關係，但蔡明興獲選擔任台大校長遴委卻未自律迴避。而台大遴委會幕僚對兩人關係難以推諉不知，卻未充分向遴委及其他候選人揭露相關資訊，導致有遴委對此事不知情，程序公正性自然受外界質疑。

高涌誠說，管中閔沒有兼任行政職，因此非監察院彈劾對象，管是否有違反相關規定及其責任要由台大教評會處理。至於台大行政人員雖有資訊未揭露的重大瑕疵，但基於尊重大學自治，就交由台大或教育部專業處理，因此監察院並未彈劾相關人員，也未要求台大議處。

張武修則說，台大在此次校長遴選過程中，「說起來有點愧對國人」，產生新校長這麼重大的事情，行政單位卻沒有完整搜集資料，按必要程序提供遴選委員會足夠資訊，「校長遴選不能用消極、低標準去做」。他也提到，產學合作目的是讓學校、學生能得到資源回饋，不是哄抬某個教授讓他領高薪，目前相關機制設計有缺失，教育部應檢討改善。

(中時 )