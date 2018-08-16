熱鬧七夕! 2018年台北河岸音樂季 交通管制措施

2018年08月16日 17:30 中時 謝明俊

2018台北河岸音樂季週邊停車場資訊。〔警方提供〕

「2018臺北河岸音樂季-擋不住的夏日戀曲」訂於107年8月17日（星期五）至19日（星期日）兩天，在本市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並於8月18日晚間在淡水河3-5號水門間水域施放煙火。北市警局將於會場周邊道路實施交通管制措施，管制時間及管制區域如下：

一、周邊道路交通管制執行部分：

(一)第1階段管制：8月18日18時至23時(視狀況提前或延後)

1. 平面道路：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入（當地居民除外）。

2. 民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與重慶北路口及市民大道與延平北路口管制往西；延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。

3. 環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制【和平西路匝道（華江橋下）、華江橋往北進入環河高架道路匝道、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道配合管制】。

4. 市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

5. 忠孝橋：進入環河快速(高架)道路，往北匝道配合封閉，禁止車輛進入；往南匝道及往市民大道不管制。

(二)第2階段管制：8月18日20時40分至21時50分(視狀況提前或延後)

1. 原第1階段管制區域仍維持管制。

2. 民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，配合因應活動結束後之人潮疏散。

二、行人管制：為避免忠孝橋上觀賞民眾有推擠、溢出至車道、落水及遭煙火落塵擊中導致燒傷等情，8月18日19時起(視狀況提前)管制行人上橋，並勸離橋面民眾，以避免意外發生。

三、擴大疏導範圍部分：

警察局規劃以環河南(北)路－民族西路－中山南(北)路－愛國西路－桂林路所圍區域為擴大疏導範圍，派員加強疏導車流運行，維護交通順暢。

四、停車管制事項：

(一)8月18日6時至8月19日23時：3、5 號水門間堤外停車場淨空。

(二)8月18日12時至23時：

1. 民生西路(延平北路至重慶北路段)、長安西路(延平北路至重慶北路)南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

2. 民生西路(環河北路至重慶北路段)、延平北路(民權西路至忠孝西路段) 取消假日黃線停車。

3. 重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側取消路邊停車格及假日黃線停車

(三)8月18日18時至23時：洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。

臺北市政府警察局大同分局特別提醒參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，為避免停車不便或車流延滯降低遊興，籲請民眾多加利用大眾運輸系統；另管制期間建議新北市與臺北市聯外橋樑改道華江橋、中興橋、忠孝橋或臺北橋行駛、士林及北投區來往市區請改道中山北(南)路、新生高架道路或建國高架道路行駛，並遵守各路口執勤員警指揮減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢。

(中時 )