日台交流協會訪吳敦義 對馬出席慰安婦銅像揭幕「有意見」

2018年08月16日 17:29 旺報 潘維庭

國民黨主席吳敦義16日接見日本台灣交流協會駐台代表沼田幹夫，國民黨發布新聞稿稱，沼田代表就前總統馬英九出席台南市設立慰安婦銅像揭幕儀式有些意見，吳敦義表示，慰安婦事件是真正確實存在，希望日本政府能夠正視，面對歷史事實，清楚還原歷史真相，也希望未來中華民國與日本能更穩定和善地交流。

吳敦義表示，歷史是不能遺忘，過去所發生的戰爭，留下很多痛苦的記憶，但也是奠定未來和平的基礎。從歷史中得到教訓與啟發，才能真切渴望世界和平穩定發展。

吳敦義稱，台灣曾發生的慰安婦事件是真正確實存在，希望日本政府能夠正視，面對歷史事實，清楚還原這段歷史真相，並了解是否還有其他受害者，還給慰安婦應有的道歉與補償。

吳敦義指出，他了解馬前總統是一位非常正直、善良，懂得感恩的人。馬前總統過去一直關心慰安婦事件，這次參加台南慰安婦銅像揭幕儀式，與他主政時期興建八田與一銅像紀念園區的態度是一致的。歷史不能被遺忘，更要向前看。

吳敦義強調，我們都非常珍惜台日雙方的友誼，過往921大地震日本對台灣的援助，之後日本遭遇福島海嘯事件，台灣向日本伸出援手，這都是彼此相互關心；在馬前總統推動的「東海和平倡議」下，我們也與日方簽訂了台日漁業協定，這些都是雙方良好互動的具體例子。

(旺報 )