日本「YOKU MOKU」品牌進駐台中大遠百展店

2018年08月16日 17:30 工商 曾麗芳

「YOKU MOKU」今（16）日於台中大遠百開設全台第5家門市。（圖／業者）

來自日本的頂級餅乾甜點品牌「YOKU MOKU」，自2011年進駐台灣開立第1間海外形象店以來，以精緻美味的甜點及真摯溫暖的服務，迅速打入婚禮喜餅、彌月禮盒及頂級伴手禮市場，躍升為伴手禮絕佳首選。為了服務中台灣廣大的品牌愛好者，今（16）日於台中大遠百開設全台第5家門市，這也是中台灣的首間分店。

「YOKU MOKU」為歡慶門市開幕並發表全新中秋禮盒，今日特別邀請「最萌男神」劉以豪擔任剪綵嘉賓，暖心推薦YOKU MOKU餅乾，結果吸引大批粉絲包圍，台中大遠百新門市店顯得熱鬧滾滾。

台灣總代理-富好公司董事長林麗珠表示，「YOKU MOKU」進駐台灣8年來，在訂婚喜餅市場大有斬獲，且在春節、中秋、端午等三個重要節慶送禮市場，深受國內知名企業的青睞，業績逐年攀升。

林麗珠表示，全新上市的中秋限量禮盒，內含多樣品牌最受歡迎的明星商品，口感細緻且甜而不膩。相較於傳統月餅的高熱量，YOKU MOKU以嚴謹的製程與高品質的食材，製作出安心美味又無負擔的精緻點心，且禮盒的包裝各個別具巧思。

其中，「金秋系列」以尊爵典雅的紫紅金配色，搭配象徵富貴的牡丹花以及代表祝福的百合花，展現喜慶佳節的氛圍，更以細膩的金色線條勾勒出靈巧月兔望向一輪明月的生動畫面，在傳統的中式設計中展現活潑的意象。

「映月系列」則以具有時尚質感的優雅深藍為底色，加上饒富趣味的幾何圓月圖騰，呈現顛覆傳統的現代設計感，圓月相映的圖像則象徵著中秋佳節家人團聚的圓滿心境；「圓滿月系列」深棕色的包裝宛如灑上金粉，一輪雙色明月左右相襯著婀娜多姿的嫦娥剪影及典雅紋飾描繪的金色圓月，雙層盒裝的豪華設計滿足尊榮貴賓的送禮需求。

(工商 )