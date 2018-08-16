展現實力 台灣音樂新銳紛獲獎

2018年08月16日 18:15 中時 趙靜瑜

2018第九屆國際德弗札克作曲大賽成果揭曉，台師大音樂系應屆畢業生、22歲作曲新秀林碩俊獲青少年組冠軍，在8個評審團特別奬項中，獲得最佳賦格大獎及最佳自由創作大獎。

林碩俊表示，能夠獲得國際作曲大賽三獎項，除了感激家人支持，也要感謝指導教授趙菁文、台師大及師大附中，「未來會繼續努力，為世界創造更好更美的音樂。

林碩俊從5歲學習鋼琴、7歲開始作曲，14歲獲選美國柏克萊交響樂團2010 - 2011年度合作作曲家。就讀師大附中與台師大期間，跟隨趙菁文學習作曲，20歲由新北市交響樂團發表交響樂作品。

德弗札克國際作曲大賽以挖掘全世界作曲家新秀為宗旨，由年輕作曲家將作品送至德弗札克基金會作評選，經過第一輪激烈競爭，今年決賽計有青少年組11人、青年組有13人進入第二輪，分別來自美、英、俄、韓、西班牙、墨西哥、巴西、秘魯、希臘、克羅埃西亞、以色列、中國大陸、新加坡及捷克。入圍者須親自到捷克布拉格，比賽第一天依據大會指定的主題，著手以風格寫作和自由創作，於5天內完成2首音樂作品，是相當大的挑戰，作曲家在有限時間壓力下，妥善安排時程完成作品，考驗參賽者即興作曲能力。

第二屆國際古典暨傳統音樂獎也在上周揭曉，今年第二屆音樂獎賽事包括了聲樂類、鋼琴以及中國笛三大項目，共有來自海內外包括台、港、馬來西亞、大陸、加拿大、美國、泰國、英國等國家地區的華僑、音樂人、留學生超過140名優秀選手來台共襄盛舉。

總決賽當晚共頒發十項大獎，獲獎優秀音樂家包括《觀眾票選獎》鋼琴組詹澤恩(台灣)、《永福獎》流行歌唱組楊思庭(台灣)、《優秀海外音樂人獎》聲樂類鄭永珍(香港)、鋼琴組Lin Chin-Hung(泰國華僑)；《香港靈巧藝術協進會特別獎》聲樂類何元凱(台灣)、鋼琴組李宏韋(台灣)、中國笛組賴晨禾(台灣)；《評審團特別金獎》聲樂類廖宇盟(台灣)、鋼琴組李宏韋(台灣)以及中國笛組賴晨禾(台灣)，明年將有台灣及香港專場演出以及獎金。

該獎項由台灣文學藝術界聯合會、台灣國際藝術家協會、優尼克室內樂團、香港靈巧藝術協進會、馬來西亞IDEA MUSIC音樂學校共同發起，希望深刻發揚古典音樂與中國音樂的魅力，扶植默默辛苦耕耘的音樂新秀。

音樂獎大會主席呂麗莉教授在頒獎典禮上表示，「音樂人真的很辛苦，前面99次在家練習都沒問題，但第100次上台，失水準了，觀眾就會認為你不好，舞台非常殘酷，但也因為這樣而顯得珍貴。」執行長易凡珍也表示，未來將致力推廣古典音樂與傳統音樂，讓音樂新秀除了比賽，也會有表演舞台。

(中時 )