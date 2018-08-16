第二屆國際古典暨傳統音樂獎揭曉 十大獎台灣拿八項

第二屆國際古典暨傳統音樂獎揭曉，十個獎項台灣囊括八項。(國際古典及傳統音樂獎提供)

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第二屆國際古典暨傳統音樂獎上周揭曉，今年賽事包括了聲樂類、鋼琴以及中國笛三大項目，共有來自海內外包括台、港、馬來西亞、大陸、加拿大、美國、泰國、英國等國家地區的華僑、音樂人、留學生超過140名優秀選手來台共襄盛舉。

總決賽當晚共頒發十項大獎，獲獎優秀音樂家包括《觀眾票選獎》鋼琴組詹澤恩(台灣)、《永福獎》流行歌唱組楊思庭(台灣)、《優秀海外音樂人獎》聲樂類鄭永珍(香港)、鋼琴組Lin Chin-Hung(泰國華僑)；《香港靈巧藝術協進會特別獎》聲樂類何元凱(台灣)、鋼琴組李宏韋(台灣)、中國笛組賴晨禾(台灣)；《評審團特別金獎》聲樂類廖宇盟(台灣)、鋼琴組李宏韋(台灣)以及中國笛組賴晨禾(台灣)，明年將有台灣及香港專場演出以及獎金。

該獎項由台灣文學藝術界聯合會、台灣國際藝術家協會、優尼克室內樂團、香港靈巧藝術協進會、馬來西亞IDEA MUSIC音樂學校共同發起，希望深刻發揚古典音樂與中國音樂的魅力，扶植默默辛苦耕耘的音樂新秀。

音樂獎大會主席呂麗莉教授在頒獎典禮上表示，「音樂人真的很辛苦，前面99次在家練習都沒問題，但第100次上台，失水準了，觀眾就會認為你不好，舞台非常殘酷，但也因為這樣而顯得珍貴。」執行長易凡珍也表示，未來將致力推廣古典音樂與傳統音樂，讓音樂新秀除了比賽，也會有表演舞台。

(中時 )

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