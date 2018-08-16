南投縣議員蔡宜助邀縣長會勘體檢　修繕活化竹山游泳池

蔡宜助（左二）關心竹山國小游泳池利用率與設備老舊問題，邀請縣長林明溱（左一）會勘，並建議修繕後開放鎮民使用。（沈揮勝翻攝）

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南投縣議員蔡宜助說明修繕活化構想。（沈揮勝翻攝）
蔡宜助（左三）關心竹山國小游泳池利用率與設備老舊問題，邀請縣長林明溱（右三）會勘，並建議修繕後開放鎮民使用。（沈揮勝翻攝）

目前僅作為校園教學或訓練使用的竹山國小游泳池，因利用率偏低且部分設施老舊，縣議員蔡宜助16日邀請縣長林明溱視察、體檢，建議維修整建並活化供鎮民游泳，暑假期間還可開放國中、國小童免費使用。

林明溱表示，公有設施活化利用是縣府積極努力目標，竹山國小游泳池提供該校及周邊校園學生免費訓練使用，每年進場約為1萬5000人次，與其他鄉鎮游泳池相較使用率偏低，且1年水費多達30萬元、營運費達61萬元，縣府每年補助40萬元顯然不足，確有必要檢討解決。

著眼於竹山鎮未來整體發展，蔡宜助希望與縣府共同向中央爭取改善經費或縣府編列經費，改善游泳池設備。

針對用電的部分，蔡宜助希望能增設環保綠能設施，使用太陽能光電節省電費支出；用水的部分，曾考慮使用校內井水，但因金屬含量過高不適合游泳池使用，蔡宜助建議林明溱援用福興農場鑽探經驗，尋求深層水源及充沛水量，解決水費過高問題。

蔡宜助表示，當基礎用水、用電及吸引泳客的設施與誘因都解決之後，另可評估公辦或以委外方式開放營運，提供鎮民安全戲水場域；未來暑假，也可開放國中小學生免費使用，帶動學童游泳運動風氣，並降低郊區野溪戲水的風險。

蔡宜助的構想與建議，林明溱高度肯定，允諾將協助向中央爭取相關經費，改善活化該泳池，為竹山鎮民增添運動休閒的好去處。

(中時 )

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