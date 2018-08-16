85℃被捲入政治風波 作家問蔡英文：敢譴責其他企業？

2018年08月16日 17:48 中時電子報 林郁庭

蔡英文總統在過境美國洛杉磯途中，到由臺灣人開設的85度C購買咖啡，與店員合照傳出後，85度C意外被冠上「台獨企業」，揚言抵制。隨後85度C透過「大陸官網」緊急聲明，強調堅定支持「九二共識」立場從未改變，將秉持「兩岸一家親」信念。不過，上述聲明引起台灣網友不滿，也揚言抵制更引發論戰。對此，作家張國立在臉書上表示看法，認為不必用政治的情緒加在商家頭上。

對於85度C咖啡被打為台獨企業，致使85度C發出聲明，總統府發言人黃重諺表示，任何人將自身意識形態強加於國際企業，都不是文明社會應有的表現，隨後也聲明，總統行程都充分考量維安安排，「行程不會是臨時起意」。

對此，作家張國立在臉書上表示， 可以看到85度C接待蔡英文的熱情，也可以感受他們承受的壓力。他認為「不必用政治的情緒加在商家頭上，他們單純的只想做生意而已」。張國立更是批評總統府大張旗鼓的譴責大陸，「可是有膽子譴責郭台銘和台積電、台塑嗎？而他們，還懶得招待總統您老人家」。

PO文引起許多網友討論，有人回應「和宋芸樺一模一樣。何苦為難自己人」、「生意難為」、「魚與熊掌豈可兩者兼之 麵包店找政客做宣傳 是否過了點」。不過也有人酸道，「把台塑台積電鴻海當國家，你的邏輯也挺特別的！」、「台灣就是有個好處 就是發言可以非常自由」。

(中時電子報)