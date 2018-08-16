85度C喝咖啡好尷尬 胡幼偉：不知星巴克支持九二共識嗎？

2018年08月16日 17:47 中時電子報 莊楚雯

85度C因為「蔡總統去喝咖啡」被冠上台獨企業，逼得發聲明，支持九二共識。對此，前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉說覺得糊塗，「這85度C，今後還適不適合進去買杯咖啡喝呢？」同時反問，「不知道那個星巴克，是否也支持九二共識？」

總統蔡英文「同慶之旅」過境美國洛杉磯，喝了一杯咖啡，害85度C無辜遭殃，表態支持九二共識。胡幼偉在臉書說道，「我也支持九二共識，那喝他們家的咖啡沒問題啊！」可蔡總統這老人家，還有她那幫管事兒的，這麼挺85度C，胡幼偉嘆，「但滿京城的人都知道我是不待見當朝那些人的，跟蔡英文他們向來不一鼻孔出氣的，所以他們去哪兒，我就迴避！」

挺九二共識，又不想跟蔡英文去同家店喝咖啡，「哎呀！尷尬啊！複雜啊！喝咖啡，沒想到學問也這麼大！」胡幼偉靈機一動說，「那麼以後，我還是喝85度C的咖啡。但是，一定要跟蔡總統喝不一樣的。她喝熱拿鐵，我就喝冰卡布，做個義不帝秦的樣子出來就行啦！」

只是胡幼偉還反問，「不知道那個星巴克，是否也支持九二共識？下回，咱去星巴克時，得記得問他們一下才是！」並勸蔡總統，以後可不能再亂喝咖啡了，「尤其是不懂兩岸關係的，千萬別碰那玩意兒喔！不然，傷身傷神啊！」對此，網友們笑翻，「星巴克看到85度C的下場，已把菜老婆子列為拒絕往來戶」、「以後店家都要拒絕蔡英文的『死亡駕臨』了」。

(中時電子報)