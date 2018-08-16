《中時晚間快報》「突破」不厚道？ 小英過境美國不甩馬扁

2018年08月16日 17:49 中時電子報 綜合報導

◎「突破」不厚道？ 小英過境美國不甩馬扁

蔡英文總統過境美國洛杉磯，稱獲致數項突破，諸如公開演說、公開接受媒體採訪等等。這幾項「突破」立即遭到前總統馬英九的發言人陳以信駁斥，因為馬總統任內過境美國時，這幾項都已經做到了。

◎勞資歧見喬不攏 基本工資審議會今登場

基本工資審議委員會今日登場，7位勞方委員在會前先行召開記者會，疾呼「基本工資一次漲足、不要再拖」，勞方委員重申「經濟果實應勞資雙方共享」，要求蔡政府兌現選前承諾。資方委員則表示「贊成企業盈餘與勞工分享，但若超過成本負擔恐難生存」。

◎台杉案評級「末段班」 藍委質疑：觀察名單

國民黨團踢爆台杉案，16日又召開「掏空台灣無極限！投資台杉缺風險評估，財政部假監督真放水」記者會，痛批財政部對於銀行參與投資完全不敢監督，也指該投資評等是「末段班的末段班」，屬觀察名單，泛公股銀行卻仍進行投資。黨團要求，若一個月內不修改合約，泛公股銀行應退出投資案，否則不排除將泛公股董事長移送檢調查處背信罪嫌，財政部、泛公股銀行應在1個月內回應。

◎被罵「國家敗類」 李蒨蓉：阿帕契讓我覺醒

李蒨蓉日前上中視《改變的起點》接受專訪，她因3年前的阿帕契風暴，跌落萬丈深淵，演藝收入掛零，走到街頭人人喊打，甚至被路人指著鼻子罵：「妳是國家敗類！」她當時只能自問：「我到底做了什麼，讓你們那麼討厭我？」她回頭省思過去年少得志，價值觀完全錯誤，但也因為阿帕契事件，她說：「我用放大鏡從頭到尾，把自己照了一遍，天啊，3年前的我，竟然妖氣沖天，難怪惹人厭！」

(中時電子報)