監院糾正東華大學 吳茂昆4年校長神隱563天

前教育部長吳茂昆。 （本報系資料照片）

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中時電子報
/ 綜合報導
前教育部部長吳茂昆（見圖）日前出席中研院院士會議。（資料照/趙雙傑攝）

前教育部長吳茂昆任職國立東華大學校長期間，因違反利益衝突迴避法相關規定，上月遭監察院彈劾。監察院今又指出，吳茂昆擔任東華大學校長期間，每年應上班260日，但他4年間竟請假563日、違法公差106日，還違法在校長任內，在美設立生技公司販售護膚產品，因此提案糾正東華大學。

根據《聯合》報導，監委高鳳仙指出，吳茂昆101年就任東華大學校長4年期間，東華大學共核准吳申請差假563日，其中包括國內差假359日7小時，國外差假203日1小時，如果加上周末及國定假日，吳茂昆等於有超過半數時間都神隱、沒有在學校工作，異於常理。

而且高鳳仙表示，吳茂昆的差假事由籠統，差假單上只有「北上洽公」或「北上會議」，還有2件差假沒有差假申請單，有55件差假違反規定。此外，吳茂昆更藉故違法申請差旅費15筆，共計新台幣33185元，違失行為明確。因此監察院繼上月彈劾吳茂昆後，今日又提案糾正國立東華大學。

對於吳茂昆遭彈劾、東華大學遭糾正，有網友回應「吳先生這輩子沒犯過錯，怎麼可能會被彈劾？」、「任用吳茂昆的賴清德不是說要負責嗎，結果咧？」、「再繼續騙、繼續凹嘛！」、「這種人被民進黨放在教育部長，污辱教師了」。

(中時電子報)

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