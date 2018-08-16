監院糾正管中閔兼職違法　台大：程序完備無疑

2018年08月16日 19:37 旺報 李侑珊

台大校長遴選事件懸宕未解，監察院16日召開記者會，宣布通過糾正案，認定教育部及台大皆有明顯重大違失。監察院更點出，台大財金系教授管中閔未獲台大核准其兼任台哥大獨立董事及審計委員會、薪資報酬委員會委員二職務之前，就出席台哥大審計委員會、台哥大薪資報酬委員會，明確違反「公立各級學校專任教師兼職處理原則」及「國立台灣大學非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」規定，

台大主秘李心予16日表示，台大與台灣大哥大簽訂產學合作契約，即在於校方收到台灣大哥大來函後，開始進行校內程序申請，而在2016年以前，台大簽訂產學合作的流程，即是先取得校長同意，之後由台大人事室發同意函，並在兩個月內要簽訂完成產學合作契約，但是流程在105年修訂之後，改為先由校長同意，之後便可完成校方與企業的契約，再由人事室發出同意函，公文申請的流程，當中會有時間差。

李心予強調，台大在2016年兼職申請程序是調整內部的流程，以利行政作業與產學合作契約簽訂更順暢；管中閔在台灣大哥大兼職即先取得校長同意、並簽訂產學合作契約、再由人事室發出同意函，程序完備，並無違法。至於監察院稱，管中閔每年可領取高達500萬至1000萬元間的兼職報酬，李心予則否認，強調金額不正確，且遠低於監察院的說法。

面對校長遴選案風波迄今尚在延燒，李心予說，待收到監察院來函後，校方將再做因應，但台大的立場不會因此改變，依舊尊重《大學法》及遴委會的決議，並靜待訴願的結果。

教育部長葉俊榮則跟隨總統蔡英文出訪巴拉圭，葉在臉書發文提及台大校長案，指出在同一時間，台大因校長遴選，「弄得如此糾結對立難解」，台大校內意見分立，社會為此不安，連海外的僑胞都表現高度關切。「我們真該深切檢討，謀求決斷性的解決，並做制度面的檢討，台灣高教的優秀量能才能真正發揮，大步向前。」

(旺報 )