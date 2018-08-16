純網銀降門檻 非金融業可取得主導權

2018年08月16日 19:01 工商 彭禎伶 、 魏喬怡 ／台北報導 ／台北報導

純網銀股東結構，金管會再「讓步」。金管會16日預告純網銀設置標準，原先要求金融業必須持有50％的部分，降為40％，要求至少1家金控或銀行要持股逾25％，但並不堅持一定要編列合併報表，即非金融業持股最高可達60％。

即若LINE、樂天等要申請在台設立純網銀，其持股最高可達60％，比原先公布的50％，再提高10％。

金管會規定，純網銀的非金融業大股東必須具有金融科技、電子商務或電信事業等專業，才能持股逾10％；同時純網銀董事成員中，具備銀行及金融科技、電子商務或電信事業等專業資格者必須過半數，且至少有一人是具有金融科技、電子商務或電信專業。

比如有5席董事，依規定至少3席是金融專業董事，3席中至少要有一席是具金融科技、電子商務或電信專業，但何謂電子商務或金融科技專業，銀行局副局長莊琇媛表示：「個案審查時會認定。」

銀行業若投資純網銀25％，這次也排除現有規定，即該銀行在投資純網銀之後，仍是可以繼續發展自家的網路銀行業務；莊琇媛也表示，金管會將繼續檢討開戶作業、銀行線上服務項目，未來純網銀可發展或開辦的業務，一般銀行的網銀業務亦可比照。

相關規定將預告60天，金管會將儘速修正相關法規，趕在今年11月左右接受有意設立純網銀者的申請，最多就是新發2張純網銀執照；至於純網銀只能透過網路或電子傳輸經營業務，且只能有總公司、客服中心，相關業務要如何經營，是否可委外，金管會後續將進一步討論。

(工商 )