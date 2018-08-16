高雄市表揚學生的守護神 5千餘位導護志工

2018年08月16日 18:20 中時 李義

他們是孩子們的守護神，名字叫導護志工。有退伍軍官中風了，仍揮著一隻手臂，協助身心障礙學生上下車；有罹癌者風雨無阻，兒媳也跟隨投入；有80歲阿嬤不但堅守崗位，還把此視為志業，傳承給兒子；他們都是台灣最美的風景。

曹俊榮空軍軍官退伍，中風後行動不便，但展現軍人本色，堅守崗位，擔任楠梓特殊學校交通導護，協助身心障礙學生上下車。

80歲王秀絹阿嬤擔任福康國小導護志工長達17年，服務熱忱不曾衰減，無論風雨豔陽，都看見她在路口執勤的身影，曾榮獲高雄市志願服務銀質獎章，她更把這分熱情傳承給兒子，母子同心一起護衛學校師生的安全。

圓潭國小朱卓真珠前年被診斷出罹患癌症，她樂觀面對病情，堅持繼續擔任導護，熱情不但感動同校志工，連兒子媳婦都追隨投入導護志工，成了志工家族。

獅湖國小的謝有清志工服務年資超過30年，另個身分是里長，里長伯大小里民都服務。愛群國小的陳秀麗投入志工行列迄今已邁入第25年，每天護送學童上學後，仍未閒著，立即又轉化為學校的教訓輔三合一認輔教師，用愛心輔導適應不良或行為偏差學生。

這群守護神多達5400人，散落在全市各角落默默付出，副市長史哲16日特別表揚他們，也允諾會提供最新最好的導護裝備來守護志工的安全，也提醒志工執勤時除維護學童安全外，也要隨時留意自身的安全。

(中時 )