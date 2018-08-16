北市公園禽鳥頻遭槍擊　833座公園綠地僅32處有監視器

北市頻傳禽鳥在公園被空氣槍射擊傷亡，議員陳孋輝痛批北市巡查公園綠地人員太少，監視器配置也嚴重不足。（陳孋輝議員研究室提供）

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北市南港公園有白鴨遭空氣槍射傷，造成2死2傷。（陳孋輝議員研究室提供）
北市大湖公園常有違法釣魚民眾丟石頭攻擊鴨鵝。（陳孋輝議員研究室提供）

北市6月起陸續有人在南港公園用空氣槍射擊白鴨、大冠鷲，造成禽鳥嚴重傷亡，但議員陳孋輝發現，公園處2011年以來裁處件數竟掛零，北市833座公園綠地，僅32座公園設有監視器，加上駐警人員配置不足，一人要巡查27萬平方公尺，市府長期漠視公園綠地安全性，「要是下次換成人被射傷怎麼辦？」

陳孋輝16日在議會質詢指出，動保處6月13日起陸續接獲通報，有人在南港公園用空氣槍射擊禽鳥，造成2隻白鴨死亡、2隻受傷，1隻大冠鷲重傷，共取出4顆鋼珠，殺傷力嚴重。因動保處未及時到場，最後是由民眾自力抓鵝送醫，但術後鵝隻仍不幸死亡。

不料，隔不到2周，大湖公園又出現幼鵝頸部受傷，疑遭重物外力攻擊，出生才1個多月的幼鵝隔日死亡。有民眾反映，大湖公園常有違法釣魚民眾，不僅會丟石頭攻擊鴨鵝，也曾看到上岸路徑被鋪滿工整樹枝，阻止牠們上岸棲息，導致大湖公園內禽鳥不斷減少，下落不明。

陳孋輝質疑，這麼多動物在公園遭攻擊傷亡，但公園處2011年至今裁處件數卻掛零，市府轄管833座公園綠地，只有32座公園合計設置222支監視器，比例不到4％；她舉例，陽明公園面積達39萬平方公尺，卻只有1支監視器，要是換做人被攻擊，連兇手都找不到，實在亂七八糟。

她進一步說，公園處駐警隊共91人分3班值勤，1班27人要巡查全市公園綠地，1人平均負責27萬平方公尺，比一座大安森林公園還大，根本是血汗工廠。她痛批，公園處從未檢討組織配置，長期漠視問題，導致不斷惡性循環。

對此，公園處長黃立遠表示，有針對監視器配置進行檢討，今年會加裝15支，明年加裝30支，若後續發現另有公園綠地有需求，會再增加預算裝設。

(中時 )

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