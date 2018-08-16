花蓮》領月薪、有年終！專職族語老師不再「以量計價」

2018年08月16日 18:20 中時 張祈

花蓮縣教育處今首辦國中小原住民族老師聯合徵選。（張祈攝）

身兼阿美族、布農族族語老師的黃梅玲，有著長達10年的教育資歷，這次徵選上太巴塱國小、大興國小及光復國中。（張祈攝）

花蓮縣教育處首辦國中小原住民族老師聯合徵選，保障族語教師擺脫「流浪鐘點教師」命運，全縣共計7個族語別、共計18名缺額，吸引16名老師報名徵選，但唯獨瑞穗、萬榮鄉的丹群布農族語沒有老師報名，加上錄取缺額3名，總計還有5名族語老師缺額待聘，教育處表示，將評估是否二度聯合徵選，或由缺額學校自行徵選鐘點教師。

由原民會、國教署經費補助的民住民族語支援教師聯合徵選，縣內共有35校提出教師需求，部分學校為共用申請，有別於過去族語教師按鐘點計費，一個族語老師可能身兼多校老師，有固定月薪、基本勞健保、跨校上課交通費補助及年終等福利，是專職族語教師。

銅蘭國小校長許壽亮指出，聯合招聘的族語老師至少有1年的約聘保障，最多可在同一校任期2年，薪資較往年一個月1萬多到現在至少起薪3萬多，若配有職務加級、配合學術研究，月薪有機會上看5萬多，相較過去「以量計費」更有保障。

身兼阿美族、布農族族語老師的黃梅玲，有著長達10年的教育資歷，以秀姑巒阿美族語組別第一名錄取，因有著較缺乏的布農族教師資格，過去擔任鐘點老師從國小到部落大學通通包，範圍從最南端三民國小到新城鄉大漢技術學院，幾乎整個花蓮都是她的學校，她說，雖然賺得比較多，但忙得無法專心深入教學。

「可以大聲說我是族語專職老師！」黃梅玲說，過去被人問起職業，總是很難解釋族語教師的定位，總會被解讀成靠關係、在家附近小學教教母語而已，透過聯合徵選也算是給了族語教師們「正名」的機會，有了固定、長期的教學區域，在未來教材、課程設計上有更能有系統、深入地進行文化教育。

13名族語老師今下午完成分發，總計仍有5名缺額，教育處指出，將研擬是否再辦理一次聯合徵選，或直接由缺額的學校自行辦理鐘點族語教師徵選，就不享有專任族語教師的薪資福利。

(中時 )