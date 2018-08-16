《時來運轉》棒球詹子賢站台 力挺運彩亞運

2018年08月16日 18:01 中時電子報 盧品青

2018雅加達巨港亞運8/18(六)即將在印尼開幕，台灣運彩將17項運動競賽列為投注標的，包括首次納入的電子競技、體操以及滑輪運動三項，還有國人熟悉的棒球、籃球、足球、網球、羽球、桌球等，是歷年來大型國際綜合性賽會開盤項目最多的一次；今(8/16)日舉辦台灣運彩亞運開盤記者會，特別邀請首度參與亞運的棒球國手詹子賢，共同為中華隊加油，成為代表團的最佳後盾。中華棒球、男籃、男足出戰的場次，也會適時開放單場或場中投注。

2018亞運的參賽項目及人數皆為歷屆代表團之最，台灣運彩也開出多場次、多玩法供國人投注：棒球、男籃、男足等三項運動所有場次全面提供投注；網球、羽球則提供男子與女子單打的所有場次；提供冠軍特別項目投注的運動競賽，包含田徑項目有台灣最速男楊俊翰的100公尺、200公尺；體操項目有「翻滾吧！男孩」李智凱的男子鞍馬；首次列入亞運示範競賽的電子競技，台灣運彩亦首次列入投注標的、提供冠軍投注，台灣選手則分別參與「星海爭霸II」、「傳說對決」與「英雄聯盟」三項比賽；還有女子滑輪溜冰選手有楊合貞、李孟竹，兩位選手世大運大放異彩，更是首度列入亞運冠軍投注項目；總計多達46項冠軍投注，讓大家用行動一同為中華隊加油。

亞運棒球參賽選手、同是職棒球星的詹子賢現身記者會，邀請全民成為中華隊強而有力的後盾，一起為中華隊加油。詹子賢表示運動彩券銷售的10%全數挹注國家運動發展基金，成為國家培育運動選手的重要經費來源，像奧、亞運培訓選手的費用都有使用到運動發展基金，對於為國爭光的選手來說是很大的鼓勵。詹子賢呼籲此次參賽亞運的中華隊職員遵循相關規範、不能投注亞運賽事，要以最好的表現，爭取最佳榮譽，也是支持亞運，鼓勵國人投注運彩支持國家運動發展的最好方式。

台灣運彩「買運彩 看亞運 大獎跟著來」活動進行中，抽獎結算時間自7月19日(四)至9月13日(四)，預計在9/21抽出第三台賓士轎車的得主，期間投注台灣運彩單筆/張滿1,000元並上網登錄就有機會抽中賓士、中華電動二輪車、iPhone X以及聲寶55吋4K電視，詳情請上台灣運彩網站查詢。

(中時電子報)