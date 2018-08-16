王明鉅：蔡政府拒以核養綠 大潭七千年藻礁註定消失

2018年08月16日 18:09 中時電子報 喻華德

台大醫院麻醉科教授王明鉅今天在臉書發文，指出去年八一五全省大停電的癥結至今未解。大潭天然氣電廠的整個供應管道仍然只有單迴路，沒有備援設計。因此對執意推動非核家園的蔡政府而言，勢必只有犧牲環團亟欲保護的七千年藻礁，興建第三天然氣接收站，否則作為取代核能角色的天然氣，他說「全靠每一分鐘都不能停也不能故障的36吋海管來供應，一點安全存量通通沒有，這樣的大潭天然氣發電廠，實在太危險也太脆弱了。」

王明鉅指出，發電量高達498萬瓩、國內第二大的桃園大潭天然氣電廠。到此時此刻，卻是一個從燃料供給，管路供氣與控制，到電力輸出，都只有一套，全部都沒有備援的系統。大潭使用的天然氣，每小時要由來自臺中港接收站與天然氣儲存槽，經由36吋的海底管路，送出600公噸的天然氣。才能供應大潭的7部機組發電。

他表示，「只有一條海底管路。雖然有另一條陸路，但不能說換就換。所以無論任何原因，只要臺中港無法經由這條海管送出天然氣，台電就即將斷氣了。」去年4月27日與8月23日，就分別發生過一次海水泵故障無法送氣，讓台電擔心無氣可燒，必須緊急降載近200萬瓩的事故。只是因為海底管路長達135公里，所以管路中還有剩一點天然氣，可以再燒一陣子。

他說，就算天然氣一直送到大潭計量站，其設計卻仍然是由一個控制器，控制著所有天然氣入口，仍然只有一條天然氣管，把所有的天然氣送到電廠。他指出，「去年的815就是這裡發生問題，因為距離電廠太近，管路中剩下的天然氣太少，所以造成瞬間415萬瓩的電力全部消失，從而造成了全省大停電。」

他感慨到，「天啊，未來將是世界第一大的火力發電廠，現在也已經是亞洲最大的天然氣電廠。竟然從燃料的供應開始 ，接下來的廠內管路，一直到廠外的電力高壓傳輸，全部都沒有立即備援的設計。現在每天都負責至少14%台灣電力供應的大電廠，竟然從頭到尾，全部都是單線供應，毫無備援。」只要其中一個環節出錯，臺灣就會停電限電。

他指出如此脆弱的狀況臺電、中油都知道，但是「為了2025的電力缺口，一切都要趕趕趕。」王明鉅說，「不是真的缺電了才叫缺電。因為那個時候已經是事實，重大傷害已經造成。只要有很大的可能性會缺電，就叫缺電。」「這就像健康與醫療一樣，預防疾病發生，絕對是重於很會治療疾病。」

真相是，就算是核二延役，就算是核四啟封續建，大潭仍然就近就要有一個天然氣接收站。「因為它的發電量已經太大了。已經太大，大到一切都來不及了。」

大潭的七千年藻礁，從選定那兒作為天然氣發電廠開始，就註定保不住了。現在要再變成世界第一大，發電量740萬瓩高達核二3.5倍的火力與天然氣電廠，又怎麼可能保得住這些天然藻礁呢?

他指出，政治人物為了選票，既要環團的選票，也要企業界的選票。所以對於核能發電、深澳電廠、天然藻礁、空氣污染，所有這些兩難的問題，全都不願意明確表態。「他們不願意明確表態，沒人能逼他們表態。」

但是事實與真相就是如此。不願意面對這個真相，就不能去解決這個真相背後的問題。不解決問題，傷害就會發生。如果臺灣能源的未來不能被妥協，那就先從說真話與面對真相開始吧!

王明鉅醫師的分析，具體解構了我國長期在民進黨意識形態的神主牌，及環保團體以不實資訊造謠恐嚇人民下，造成政治人物無視專家學者多年來的掙言，「捨科學就民粹」決定能源政策。民進黨意識形態凌駕一切，而國民黨中央為了選票甘做非核家園的禁臠，現在唯有公民自己認清「自己的肺只能靠自己救」，用以核養綠公投逼民進黨，否則臺灣只有「高空汙、高物價、高電價」的「三高家園」的黯淡未來，屆時受害最深的絕對是一般民眾。

(中時電子報)