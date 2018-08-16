機師工會質疑華航打壓　嗆暫停協商

2018年08月16日 18:19 中時 陳祐誠

桃園市機師職業工會日前取得罷工權，明（17）日將與華航進行開票後第2次協商，機師工會今發出聲明，控訴華航於7月30日向法院提出申請，企圖以訴訟程序干擾工會的合法罷工權，但已遭法院駁回。工會強調，華航資方再不停止打壓，將暫停協商，進入罷工期程。

華航回應，自機師工會宣布罷工投票以來，華航從未放棄協商，談判過程中，雙方必定有些歧見，但我們從不排除獲得共識的可能，一家人難免會有意見不同，親兄弟更沒有隔夜仇，華航期待明日談判，雙方能盡釋前嫌，在國人見證下，讓紛爭盡快終止，雙方在談判桌取得雙贏。

機師工會指出，法院今寄出裁定書，基於2點理由駁回華航聲請，包括「機師的班表及勞動條件攸關乘客的生命身體財產安全，此利益並不小於當事人之商業利益」，以及「勞資爭議處理法第54條已經對部分行業做出罷工之限制，司法應於最後手段介入，不宜於此刻介入」。

工會表示，法院認為華航資方所提理由，不足以說服法院針對「罷工行使」定暫時處分狀態，工會除極度遺憾華航資方僅為干擾工會爭議權與協商權行使，不惜浪費社會與公司資源濫訴之外，更強烈要求，在明日勞資雙方的協商，華航資方應主動向官方表明，不再針對此裁定進行上訴。

工會指出，已展現最大誠意進入協商程序，以期達成協議。然而，同一時間內，工會卻一再接獲會員的反應，華航資方這段期間內，用盡各種手段不停的以各種方式騷擾、威逼，甚至以多對一的「遊說方式」，要求全體機師簽下「同意罷工期間援飛行」承諾書，並表示會加發2萬元作為獎金。

工會說，許多會員反映，連正在模擬機進行飛行訓練的場合，部分主管都還隨身帶著「承諾書」軟硬兼施，甚至有人長時間飛行後，在家中休息卻接到公司直接來電疲勞轟炸，或是在某些場合以「多對一」方式，言詞罷凌不願簽下承諾書的機師。最離譜的是，針對才剛剛完成飛訓的機師傳簡訊恐嚇：「你們現在的選項現在只剩一種，就是要大家來簽承諾書！」

機師工會向對華航下最後通牒，如果明日協商時，資方仍不立即停止打壓行徑，工會將暫停協商，進入決議罷工起始期程，未來罷工預告期長短，也視資方打壓程度調整。

(中時 )