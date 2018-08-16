陸委會：國台辦對台人發放居住證恐違反兩岸條例

2018年08月16日 18:10 工商 賴瑩綺

國台辦今（16）日宣布，9月1起實施「港澳台居民居住證申領發放辦法」，陸委會副主委邱垂正對此表示，根據現行兩岸條例第9項之1第1項規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，違者將喪失台灣人民身分及相關權利。不過，目前大陸相關措施細節還不是很明確，陸委會將在具體辦法公布後進一步了解其內容，以確認是否違反兩岸條例。

國台辦公布的「港澳台居民居住證申領發放辦法」，共21條，在大陸居住半年以上，有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的港澳台居民，可持台胞證到當地公安機關申請辦理居住證，申請受理之日起，20個工作日就能領到。持有居住證者，可參與大陸社會保險、勞動就業等權利或享受公共服務和便利措施，18碼的設計，功能、實用性方面，幾乎與身分證相差無幾。

邱垂正表示，過去居住證是中國大陸為管理農民工在城市就業與生活問題，本次是第一次對境外人士開放。台人申領居住證與在陸設籍有無實質差異，相關待遇是否有差別，要等具體辦法公布再進一步研析。

邱垂正還表示，中國大陸政府近年建置「天網」工程，監控攝影機遍佈城市，以掌控城市中的人車蹤跡；透過監控系統，中國大陸官方恐已握有超過10億人的臉部辨識紀錄，一旦發現秩序挑戰者，即啟動監控與追尋裝置，透過自動人臉識別技術記錄違規行為，並與「社會信用體系」結合，全面對民眾進行監控。

邱垂正呼籲，此次陸方亦宣稱該「居住證」採用與居民身分證相同技術標準製作，對於有意赴中國大陸就業或就學的臺灣民眾，可能會產生一定的風險，在此提醒民眾應多加注意。

(工商 )