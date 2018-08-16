32歲劉以豪甩萌想當猛男 驚聞陳意涵喜訊：許富翔講清楚

2018年08月16日 18:15 時報周刊 林彥君

劉以豪出席開幕活動，開心抱著餅乾抱枕。

劉以豪16日擔任YOKU MOKU台中大遠百店開幕嘉賓，他和陳意涵搭檔演出新片《比悲傷更悲傷的故事》年底將攻韓國，而陳意涵懷孕3個月，在情人節和導演男友許富翔登記結婚，而他和許富翔有私交，事前卻不知情，他說：「有傳簡訊給翔翔，要他『好好跟我解釋一下』」而許則是和他交換條件，回他：「你來客串我的戲，我再告訴你」。

劉以豪12 日剛過完32歲生日，他有一個韓國的後援會，粉絲在一個房間精心佈置，還將他的照片放在房間中間，他說：「但是我人不在現場，她們對著照片慶生，感覺有點怪怪的」。他透露想從萌男轉型成猛男，挑戰有侵略性的角色，他只要有空就會健身，每次至少練2小時，他自信的說：「現在的肌肉線條很耀眼，我怕你們眼睛張睜不開」。

他近期在戲劇中常有裸上身演出，自嘲已是「一代脫星」，也因他在家不喜歡穿上衣，媽媽看到他的身材還會嫌他「你多這塊肉，該練了吧」。他在七夕情人節沒有特別安排，但透露未來伴侶的年紀，可以接受大他10歲的對象，並表示：「喜歡有一點肉，有曲線美，不分大小，善良的女性。」

他21日受台北觀傳局邀請擔任大使，將赴韓國宣傳台北美景，9月3日要出席首爾國際電視節擔任頒獎人，他正在積極學韓文拼音，他不好意思地表示，目前最擅長的還是「你好」和「我愛你」。

(時報周刊)