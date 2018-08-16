《時來運轉》運彩報報 - 亞運男籃 中華健兒奮力一搏

2018年08月16日 18:16 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本屆亞運的男子籃球項目比亞運開幕式提早四天於8/14即展開賽程，8/14~8/25屬於小組賽階段，參與國家共分成A~D四個組別，A組有南韓、泰國、蒙古和印尼；B組是敘利亞和伊朗；C組由卡達、日本、中華及香港組成；D組成員有哈薩克、菲律賓與中國，各組排名前兩名的國家將進入八強淘汰賽(8/27開始)，與一般賽制不同的是，亞運將額外舉辦第5~第8名的排名賽以及銅牌戰，從小組賽開始一共有28場比賽。

A組韓國實力一枝獨秀，餘下3隊估計印尼可憑藉地主優勢順利晉級；B組由於阿拉伯聯合大公國於賽前棄權，敘利亞及伊朗兩隊象徵性地進行1場如同友誼賽一般的小組賽，即可牽手邁入8強；C組香港以外的3隊實力接近，中華隊14日對戰日本取勝，士氣正旺前進8強沒有問題，卡達外線能力不如日本很有可能與香港一起止步小組賽；D組為本屆的死亡之組，哈薩克向來實力不弱，但菲律賓徵召NBA騎士隊球星克拉克森(Jordan Clarkson)戰力升級，將與7屆金牌得主中國直闖8強。

中華代表隊陣容由陳盈駿擔任後場指揮官，劉錚及周儀翔兩人作為得分雙箭頭，以周柏臣、胡瓏貿鎮守禁區，配上外圍射手簡浩及黃鎮，整體陣容稱不上高大但靈活且機動性十足，攻守轉換快速是中華隊最大的武器，日前在最多13分落後日本的情況下逆轉劣勢反超致勝，展現了無比的韌性。希望未來賽事中華隊能成功把握優勢，與菲律賓、中國等亞洲列強精彩一搏！

(中時電子報)