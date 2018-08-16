監院糾正台大與教部 葉俊榮籲台大：勇敢面對問題

2018年08月16日 18:36 旺報 李侑珊

針對台大校長遴選爭議，監察院今(16)召開記者會，對於教育部與台大提出糾正，教育部則透過聲明稿表示，教育部長葉俊榮呼籲台大勇敢的面對問題，教育部也會負起督導之責，協助校方。

教育部表示，監察院對台大校長遴選提出糾正報告案，教育部長葉俊榮此時正與總統蔡英文出訪巴拉圭，教育部表示，葉俊榮對此事仍保持高度關注，並隔海與教育部同仁們保持聯繫，並針對糾正報告提出看法：

1. 監察院的報告中，指出了台大校長遴選過程中包括資訊未揭露等個案瑕疵和許多制度上的問題。這些問題的存在以及過程中沒有適時說明處理，使得各方意見更顯對立與尖銳，終造成今日難解的僵局。監察院的相關意見，與教育部的一貫態度相符，這也是為何葉部長上任之初，在在提醒有關台大校長遴選案中，對遴選機制及相關程序的重視。

2. 對於監察院報告中，對教育部在遴選制度未善盡督導之責及對遴選制度的瑕疵等，教育部承認過去確有不足之處，葉部長也表示，將對相關制度的興革，納為施政的重點。

3. 葉部長再次呼籲台大校方積極而勇敢的面對問題，教育部也會負起督導之責並協助校方，對當前校長遴選制度、教授兼職的定位與申請程序、爭議發生的處理態度等，徹底並積極地檢討改進，並做制度上的改革。

葉俊榮也再次重申，必須結合各方的共同努力，擺脫原來各執己見的框架，共同走出一條解決僵局與糾結的路，並珍惜現在可能解決的機會。

葉俊榮強調，自他7月16日接任部長以來，積極與台大校方、遴選委員會及持不同意見的教授和學生團體代表等密切溝通。經多方聽取各種意見後，深感台大內部意見分歧，實不利校務發展及學生權益。尤其台大做為台灣高等教育的旗艦角色與精神指標，不論為學生權益，為學校發展，台大都應該更積極主動與意見相左的師生們說明，溝通制度檢討興革的內容與進度，減少無謂的衝突與紛爭。

(旺報 )