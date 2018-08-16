農曆7月 鬼面天蛾到花樹銀行開趴！

2018年08月16日 18:16 中時 鐘武達

花樹銀行有花有樹，吸引多種鳥類、蝴蝶棲息，生態很豐富。（鐘武達攝）

花樹銀行裡棲息的鳥類。（郭俊銀提供）

花樹銀行復育的大皇蛾。（郭俊銀提供）

牠戴鬼面具來湊熱鬧！彰化縣大村鄉平和社區「花樹銀行」生態多樣且豐富，時值農曆7月更首度出現「鬼面天蛾」的蹤影，社區前理事長郭俊銀很開心，16日還感性寫下「聽說七月是開趴的季節，我特地帶著面具來參加，化裝舞會我來了！」，像是描述鬼面天蛾的心情。

郭俊銀是科技公司負責人，長期推展社區營造，2009年開始打造廣達2000坪的「花樹銀行」，除了蜜源與寄主植物，還種有100多種共5000多棵樹，因不使用農藥，園區花草吸引蝴蝶來繁殖，有了蝴蝶與毛毛蟲，鳥類也越聚越多，現在花樹銀行已被譽是大村鄉的後花園，更是生態攝影取景的祕境與學生戶外教學的學堂。

他表示，「花樹銀行」原先主要復育大皇蛾，接著又復育黃裳鳳蝶，棲息的鳥類有白頭翁、斑文鳥、黑冠麻鷺，現在還有翠鳥、黑枕藍鶲、綠繡眼、紅嘴黑鵯、五色鳥，很熱鬧 。叫人驚喜的是，今年還首度有「鬼面天蛾 」來報到。

鬼面天蛾的身體呈黑色或褐色，在背部有類似鬼面（或骷顱頭）形狀的斑紋，也被稱為「 人面天蛾」，雖然看似嚇人，卻是很特別。郭俊銀說，花樹銀行從來不曾見過「鬼面天蛾」，直到今年才有攝影民眾拍到牠的幼蟲，農曆7月此刻，「鬼面」成蟲出現，就像是來「參加台灣萬聖節的化妝舞會」。

(中時 )