神奇！電腦監控 出遠門也能為菜圃澆水

2018年08月16日 18:19 中時 廖德修

智慧農業開發系統的溫室模型。（廖德修攝）

農民即使出遠門也不必擔心菜園沒人澆水了，只要透過電腦監控，加上特製的環境感測系統，就能從遠端啟動灑水機，不用擔心所種的蔬菜因缺水而枯死。而這套系統只要7千元，可監控30坪大的溫室。

農委會桃園區農業改良場（簡稱桃園場）場長廖乾華表示，為提升我國智慧農業的競爭力，研發了一套「智慧農業開發系統」，搭配環境感測器，建立客製化的智慧環控溫室。未來希望能協助國內設施業者加以升級，並結合資通訊技術打造智慧農場，吸引青年返鄉從農。

所謂「智慧農業開發系統」是整合資通訊、物聯網、數據分析及栽培管理技術，推動農業生產管理的智慧化。這套系統提供簡易操作介面、視覺化程式積木、R語言等多種方式設定環控條件；並採跨平台響應式網頁操作介面，可滿足各式作物智慧生產的需求。農業技術專家及農民將可依據栽培作物種類，自行編輯管理程式。

桃園場農業推廣課長姜金龍表示，種植面積至少3分地，如果用時薪制、1分地雇用1個人澆水，1個月要付出4200元成本；3分地1年需15萬元，但1套監測與控制器的成本只要7000元。農民在家、甚至出遠門，也可以透過雲端監控，不必擔心作物缺水枯萎。

桃園場副研究員賴信忠說，這套設備含機器感應器4000元、控制器3000元，可控管一個溫室，監測項目包括光線、空氣溫度及濕度、土壤濕度。農民可自行設定機器自動澆水、遮陽與風扇散熱，但種植菜苗還是需要靠人工。姜金龍則說，其實一個溫室可使用兩套系統來監測，獲得的數值會更精準。

(中時 )