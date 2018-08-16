活到老性到老 新北市「爺奶青春摩鐵趴」

2018年08月16日 18:19 中時 葉書宏

新北市政府社會局在情人節前夕，邀請15對銀髮夫妻到中和區某精品旅館「開趴」，大玩變裝party。（葉書宏攝）

七夕情人節不是年輕人的專利！新北市政府社會局今（16日）請15對銀髮夫妻到中和某精品旅館「開趴」，不僅大玩變裝party還有「唇唇相印」等活動，活動過程趣味橫生，讓阿公阿嬤留下難忘的回憶。

活動中特地邀來國內性教育大師黃瑞汝，向銀髮夫妻分享與討論如何表達性的需求、溝通與技巧，以及安全的性情趣。她傳授了「多說情話」、「多抱一抱」、「多套一套」等性福三招，以及鼓勵在場的長者「女人可以主動」、「男人不要提前封刀」，希望阿公阿嬤回家後可以共同營造「幸福」也「性福」的生活。

新北市副市長呂衛青特別到場與阿公阿嬤同樂，她表示，傳統上女性在性方面都處於較被動的位置，在聽了性教育專家的開示後，相信大家都了解，其實性生活是需要雙方共同的經營。

值得一提，「唇唇相印」活動炒熱現場氣氛，由阿公幫阿嬤塗上口紅，阿嬤親下唇印，經多組混合後由阿公猜猜，猜到的阿公能獲得阿嬤香吻，90歲邱戊己一時猜錯，趕緊拿著玫瑰花向老婆求饒，現場笑聲不斷。

社會局長張錦麗表示，根據醫學研究，良好的親密關係及適度的性生活，能讓長者維持活力，有益於身心健康。社會局也做過一份高達760位65歲以上銀髮長者的調查報告，其中有71％長者知道摩鐵，有25％長者去過摩鐵，另外有21％的長者很想去摩鐵體驗看看。

今年在七夕情人節前後將再舉辦5場爺奶青春摩鐵趴，前3場反應熱烈，有興趣參加的銀髮伴侶可以報名參加，洽詢電話：8953-2149許小姐。

(中時 )