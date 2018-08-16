警所長緝毒負傷制伏悍匪 縣長李進勇讚他「你真勇」

水林分駐所所長陳智偉（左）奮勇緝毒受傷，縣長李進勇（右）前往慰問。（張朝欣攝）

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北港警分局水林分駐所所長陳智偉16日凌晨攔檢許姓男子，遭許男攻擊造成下巴、牙齒受傷，陳智偉滿嘴是血之餘仍負傷用柔道大外割加辣椒水制伏許嫌，16日縣長李進勇前往分駐所慰問，並提醒員警執勤時要注意自身安全。

水林分駐所所長陳智偉、警員蔡佳伸16日凌晨執行巡邏勤務，在水林鄉外環道攔查1名女騎士，發現後座許姓男子為列管毒品人口，其神情緊張、手腳發抖，於是請他配合檢查，結果在皮包搜出1包安非他命。

許男見犯行敗露，將毒品丟到旁邊農田並試圖逃脫，陳智偉拉住許男請他不要反抗，沒想到許男突然用手肘撞向陳智偉下巴，打得陳智偉滿嘴是血、一陣暈眩，不過陳智偉還是忍痛使出柔道大外割，將許男壓制在地。

體型壯碩的許男被壓制後仍奮力扺抗，2人扭打成一團，陳智偉最後拿出辣椒水噴向許男臉部，雙眼強烈的刺痛讓許男失去反抗連聲求饒，陳智偉與一旁的員警才順利制伏許男。

雲林縣長李進勇得知陳智偉執勤受傷，16日由縣警局長黃勢清、督察長余鴻恩、北港警分局長廖志明陪同前往水林分駐所慰問，陳智偉牙齦出血、下門牙四齒鬆動、右膝扭傷，仍堅持把此案後續事宜處理完畢才肯休假就醫。

李進勇肯定陳智偉的英勇表現與敬業精神，強調緝毒、打詐是全國治安維護重點，希望陳智偉多加休息早日恢復健康，也提醒警界同仁執勤之餘，也要注意自身安全。

(中時 )

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