《時來運轉》運彩報報 - 亞運足球金牌 南韓志在必得

2018年08月16日 18:21 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018雅加達-巨港亞運會雖然在8月18日舉行開幕儀式，但足球、手球和籃球等賽事由於賽程較長，已經提前展開小組賽。男子足球參賽隊伍多達25隊，更是所有團隊項目之最，因此小組賽提前在8月10日點燃戰火。

25支參賽球隊經過抽籤分成6組，A組5隊其他各組4隊，各組進行單循環賽程，積分最高的前2名以及積分較高的4支小組第3名晉級16強，16強至決賽則採用淘汰制，90分鐘加傷停補時如果踢平將加時30分鐘，仍然平手將進行互踢12碼的PK戰，銅牌戰例外，如果90分鐘加傷停補時雙方踢平，將立刻進行PK戰。

中華男足在暌違52年後，再次於亞運會亮相，抽籤分在A組，同組的包括地主印尼、香港、寮國和巴勒斯坦。由於A組有5隊，因此比其他5組提前4到5天開踢，而且要踢4場小組賽也比其他組多了1場。台灣10日在雨中的首戰0：0逼和勁旅巴勒斯坦，但2天後再戰印尼，不幸以0：4落敗，15日對壘香港再以0：4落敗，3戰僅得1分暫居A組第4，晉級機會已相當渺茫。

B組烏茲別克首戰3：0大勝孟加拉暫居榜首，泰國與卡達1：1踢平並列第2。C組中國首戰大開殺戒，6：0輕取東帝汶，敘利亞則以1：0險勝阿拉伯聯合大公國，中國和敘利亞分別排在小組前2名。D組以日本和越南最被看好，但以全本土小將沒有超齡球員參加的日本隊，首戰僅以1：0小勝尼泊爾，狀況一般，越南則以3：0拿下巴基斯坦，躍升分組第1。

E組衛冕冠軍南韓一亮相就以6：0大破巴林、馬來西亞3：1輕取吉爾吉斯；F組則可能是最難預測的死亡之組，伊朗與沙烏地阿拉伯首戰互交白卷，神祕的北韓與青年隊實力不弱的緬甸踢成1：1平手。

根據亞運男足規定，各隊是以23歲以下國家隊參賽，但可以加入3名超齡球員，台灣男足就有門將潘文傑、後衛陳庭揚與王睿3名超齡的成年國腳助陣。衛冕冠軍南韓更是對冠軍志在必得，尤其是為了幫世界盃英雄孫興慜的兵役解套。南韓足球員取得豁免兵役權有兩個途徑，一是奧運獎牌、二是亞運金牌（2002年世界盃第4名當然也獲得豁免，但那是特例），南韓在2012倫敦奧運拿到銅牌、2014仁川亞運奪金，這兩批國腳都因此免服兵役，孫興慜在2012年為漢堡踢德甲而放棄奧運、14年有意願參加亞運卻遭到當時效力的俱樂部勒沃庫森反對，兩次免役的機會就此錯過。本屆亞運孫興慜終於獲得東家熱刺首肯，如願為國效力，能否一舉摘金並且免除兵役，頓時成為各方焦點。兵役解套可以不用中斷職業生涯，對於有實力旅外的球星更是不可多得的機會，這多少也可以解釋為何南韓球員在國際賽總是如狼似虎、拚勁十足了。

(中時電子報)