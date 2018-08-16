亞運》克拉克生場邊觀戰 等不及為菲律賓出賽

2018年08月16日 18:24 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

擁有美國、菲律賓血統的NBA騎士隊球員克拉克生（Jordan Clarkson），經過一波三折，總算可以代表菲律賓男籃出戰亞運，不過他今天才剛抵達印尼雅加達，趕不上球隊首戰，只在場邊看到隊友們以96：59大勝，但已經燃起他的鬥志。

直到本周二，克拉克生才獲美國職籃NBA放行打亞運，他隨即搭最快的班機前往雅加達，今天一到機場，就立刻到籃球場幫隊友加油，抵達時已經是比賽下半場，獲得比賽現場菲律賓球迷歡呼。

在克拉克生的注視下，帶著18分領先進入第4節的菲律賓隊，末節打出35：16攻勢，被問到對菲律賓首戰表現的印象，克拉克生回應：「非常好！速度快、又有三分能力，是相當有趣的球風，值得欣賞。」

提到這陣子幾經波折才能穿上菲律賓國家隊球衣，克拉克生說：「和聯盟來回交涉好幾次，一下次可以打、一下子又不能，最後又同意，現在感覺很棒。我相當興奮、準備好要比賽，很開心終於搞定一切、為國家出賽。」

克拉克生沒有太多時間調整時差就要投入練習，必須盡快熟悉隊友，最快21日出戰中國大陸上陣，他說：「至少距離下一場比賽還有4天時間，我有信心可以融入隊友。」

靠著今天以37分之差獲勝，菲律賓晉級8強沒大問題，但還是把對大陸一戰看成非贏不可的重要一戰，克拉克生補充：「每場比賽都很重要，每次上場我們都抱著必勝決心來拚。」

(中時電子報)