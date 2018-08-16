亞運》克拉克生場邊觀戰 等不及為菲律賓出賽

NBA騎士隊後衛克拉克生（右）最終獲NBA首肯，得以替菲律賓男籃打亞運，今天一抵達印尼雅加達就趕赴球場，欣賞球隊和哈薩克一戰。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

擁有美國、菲律賓血統的NBA騎士隊球員克拉克生（Jordan Clarkson），經過一波三折，總算可以代表菲律賓男籃出戰亞運，不過他今天才剛抵達印尼雅加達，趕不上球隊首戰，只在場邊看到隊友們以96：59大勝，但已經燃起他的鬥志。

亞運》NBA放行 克拉克生代表菲律賓出賽

直到本周二，克拉克生才獲美國職籃NBA放行打亞運，他隨即搭最快的班機前往雅加達，今天一到機場，就立刻到籃球場幫隊友加油，抵達時已經是比賽下半場，獲得比賽現場菲律賓球迷歡呼。

在克拉克生的注視下，帶著18分領先進入第4節的菲律賓隊，末節打出35：16攻勢，被問到對菲律賓首戰表現的印象，克拉克生回應：「非常好！速度快、又有三分能力，是相當有趣的球風，值得欣賞。」

提到這陣子幾經波折才能穿上菲律賓國家隊球衣，克拉克生說：「和聯盟來回交涉好幾次，一下次可以打、一下子又不能，最後又同意，現在感覺很棒。我相當興奮、準備好要比賽，很開心終於搞定一切、為國家出賽。」

克拉克生沒有太多時間調整時差就要投入練習，必須盡快熟悉隊友，最快21日出戰中國大陸上陣，他說：「至少距離下一場比賽還有4天時間，我有信心可以融入隊友。」

靠著今天以37分之差獲勝，菲律賓晉級8強沒大問題，但還是把對大陸一戰看成非贏不可的重要一戰，克拉克生補充：「每場比賽都很重要，每次上場我們都抱著必勝決心來拚。」

(中時電子報)

《時來運轉》運彩報報 - 亞運足… 《時來運轉》運彩報報 - 美職九…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。