口湖食鰻節開跑 台灣鰻魚之鄉美味登場

口湖鄉舉辦食鰻節，台灣鰻魚之鄉美味登場。（張朝欣攝）

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雲林縣政府與口湖鄉公所為行銷口湖優質鰻魚，16日在口湖鄉舉辦「口湖食鰻節」系列活動「浪漫口湖、食鰻口福」品嘗會，推出各種鰻魚創意料理，邀請大家來台灣鰻魚之鄉品嘗鰻魚美食、遊覽口湖美景。

台灣鰻魚養殖已有50年歷史，雲林縣鰻魚養殖面積與產量均為全國第1，其中口湖鄉更是最主要的養殖區，可說是台灣鰻魚的故鄉，雲林縣政府與口湖鄉公所因此共同規畫「口湖食鰻節」系列活動，行銷口湖優質鰻魚。

16日「浪漫口湖、食鰻口福」品嘗會在口湖鄉金湖萬善爺廟廣場登場，由雲林縣長李進勇、口湖鄉長林哲凌等人共同主持，現場準備鰻魚風味餐、日式特色鰻魚餐，一時鰻香四溢，令眾人迫不及待大快朵頤。

李進勇表示，雲林豐富的農漁產享譽全台，許多優質產品行銷國內外，口湖鰻魚主要外銷日本，為讓國人不用遠赴日本也能享用最高檔的鰻魚料理，特別舉辦此次活動。

林哲凌說，鰻魚自古即被視為養生補品，營養價值極高，具有強身健體、抗老化預防失智、養顏美容等功效，日本更將吃鰻變成1種飲食文化，每年立秋節前的「土用丑之日」即是日本的鰻魚節，當天全國民眾都會吃鰻魚進補。

「口湖食鰻節」系列活動除了品嘗會，還有9月22日的鰻魚風味餐、23日的日式特色鰻魚餐、24日中秋節口湖美景小旅行，一連3天活動，陪伴大家歡度中秋佳節。

(中時 )

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