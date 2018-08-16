男偶像自認有感情潔癖 有結婚對象才公開

2018年08月16日 18:25 中時 洪秀瑛

《真情之家》有不少硬底子演員演出。（中視提供）

《真情之家》很溫馨。（中視提供）

中視明（17日）晚八點檔推出《真情之家》，紀言愷（JR）劇中是行動咖啡車老闆，黃甄妮飾演個性傲嬌的名媛，卻放下矜持對他主動示愛。JR說，自己對女追男持開放態度，也曾交往過傲嬌型女友，「霸氣得很可愛就OK，但霸道、不講理就會排斥。」他說感情關係中，懂得互相及講究公平很重要。

他自認有感情「潔癖」，因為曾和圈內人交往，分手後仍不斷看到對方新聞，他便對自己說不再交圈內人，「但感情的事其實很難講，我也不能說百分百做得到」。至於將來是否公開戀情？JR認為如果沒穩定就急著放閃，分手後更會引來關注討論，所以等確定結婚、要走一輩子的人才會跟外界分享。

JR劇中飾演項一陽，和姊姊項一柔(李維維飾)一同被吳曉麗(苗可麗飾)收養，和沒有血緣關係的季言希(孫沁岳飾)同在一個屋簷下，感情如同家人。戲裡，JR和孫沁岳是無話不說的好哥們，戲外他們碰巧都在單親家庭中長大，和媽媽感情很好，也都是很能宅在家的戀家男，「我很在意家裡的生活品質，所以從小到大，我很愛打掃家裡，看到乾乾淨淨就很開心。」JR甚至把做家事當成生活樂趣。

JR以演戲為主，歌唱為輔，「舞蹈和歌唱我絕不會放棄，因為那是我的武器」，自我設定最大目標就是要演各種角色，至於最想挑戰什麼？JR說，最想拍靈異片和驚悚片。

他累積不少作品，透露心中有個遺憾，最想再合作的女演員已不在人世。當年他拍第1部戲《紫禁之巔》，已故藝人徐華鳳飾演他媽媽，「那時我是新人，還不太會演戲，每天都很害怕做不好，也怕被導演罵，有些演員會酸言酸語，但她非常照顧我，總是耐心溫柔的教我」，如今這心願無法實現。

近來他忙著9月28日要上檔的新電影《樂獄》宣傳，電影同名主題曲也是個人的單曲新歌，這個月25日將在小巨蛋首唱，「是首饒舌帶點嘻哈曲風，是我這輩子唱過最酷的1首歌。」

《真情之家》今晚起，每週一至週五晚8至10點在中視播出。

(中時 )