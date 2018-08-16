《時來運轉》運彩報報 - 美職九月瘋 列強拚季後(上)

2018年08月16日 18:29 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

MLB例行賽最終月份激鬥即將展開，6大分區30支球隊各有設定，戰績領先群尋求首席地位並爭取主場優勢，次集團力圖搶得外卡的一線生機，就連落後隊伍也常因新人輩出上演連勝佳績變身程咬金，喜愛投注運彩的朋友對9月大聯盟態勢不可不知。

美國聯盟戰績表(截至2018.08.14)及運彩投注建議

◎紅襪先鋒勇猛 美東叢林獨走

紅襪在競爭激烈的美聯東區中，早早於8月初奪下具指標意義的80勝門檻，本季除了維持一貫的攻擊纏鬥紀律來維繫得分效率，核彈頭級開路先鋒貝茲更以全聯盟打擊王之姿率隊拉開領先差距。貝茲個人與紅襪團隊打擊率及全壘打數都名列聯盟前茅外，先發投手群更以波塞洛為首，連同普萊斯、羅里奎茲、賽爾共四人勝場上雙，使得他們在美東領先次席勝差達10場安全值，這是過去罕見的現象。美東以往多能產生兩張季後賽門票，現在看來分區冠軍是紅襪的機率很高！運彩投注上，除了紅襪強勢表現值得以「讓分」相挺，也推薦遇紅襪第4、5號先發投手出賽時，選擇「大」分為標的。

◎酋長經驗豐富 穩佔美中之巔

近年曾闖入世界大賽，也屢在季後賽亮相的印地安人，是6大分區中最早領先第2名隊伍勝差達10場以上者。但將其戰績拉到其他分區與領先隊伍做比較，會發現其實並未特優，只能說印地安人發揮自身穩定戰力，面對同組實力較弱對手，都能確實掌握該拿下的勝場數。從投打兩端數據判讀酋長思維，複製闖進世界大賽當年3本柱投手的模式頗為明顯：10勝的克勞柏、卡拉斯科、包爾中有兩人自責分率是優質的3.00以下。而和紅襪類似的是打線上有3人上看單季30轟，5人打點已突破60大關，挾帶豐富經驗與抗壓性，殺入10月的印地安人是誰都不想遭遇的對手。上述3名投手應該狀況不易走鐘，因此可選擇對戰球隊遭其壓制產生的「小」分結果。

◎太空人霸美西 力抗兩大追兵

美聯西區常形成3強鼎立戰況，近年則由農場收割後兵強馬壯的太空人盤踞領先地位，今年也不例外。只是本季西區在天使擁有二刀流外籍新人大谷翔平後，頓時成為聯盟受媒體關注焦點，各隊在不同月份輪流發威表現勇猛，像是水手、運動家目前落後勝差都還在能瞬間超車的範圍，太空人當然不敢大意，過早認定分區冠軍為囊中物。此外，以同區對戰場數最多的觀點來看，美聯西區氣候較屬乾燥，各隊主場又有幅員遼闊或外野全壘打牆週邊較不規則的隱性因子，都將形成比賽變數。建議彩迷在遇有區本開售場中投注時，可大膽加碼「大」分打擊戰出現！

(中時電子報)