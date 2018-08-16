3歲娃推嬰兒車逛大街 「抱警」處理挨戶找阿嬤

2018年08月16日 18:36 中時 黃國峰

中市南屯區一位三歲女娃獨自推著嬰兒車在路上行走，員警先帶她回派出所，找食物充飢，並透過轄區群組協尋。（黃國峰翻攝）

中市南屯區一名3歲小女童，日前上午被民眾發現獨自一人推著嬰兒車在忠勇路上行走，疑是走失，台中市警局春社派出所員警陳宏霖、李俊德到場協助，員警先是挨家挨戶帶著女童詢問，另經里鄰長Line群組協尋，終於順利在一個多小時內，讓女童重返家人懷抱。

自己也有同齡女兒的陳員到場後，見一名年約3歲女童獨自推著嬰兒車在路邊行走，立即感受到家長走失小孩的心情，心疼的抱起小女童，充當超級奶爸，挨家挨戶探詢附近住戶是否認識女童，過程中女童也乖順不哭鬧，依偎在柔情鐵漢的懷抱裡。

員警也透過鄰里長成立的Line群組，發送照片協尋，又怕女童餓著，帶返所提供熱騰騰的早餐充飢，問她姓名、住址，可是女童童言童語只說出個「蔡」姓來，員警研判女童應該住附近，再次帶著女童到附近的春安市場、小吃攤等詢問，不多久在熱心的民眾協助下，終於找到女童阿嬤。

阿嬤頻頻向員警道謝，表示自己要照顧3個小孩，女童可能是模仿阿嬤照顧小嬰兒一樣，趁家人牽機車外出之際，推著嬰兒車出去。陳員表示，自己也有同齡的女兒，身為父親，能感受父母發現孩子走失的焦慮心情，對能守護女童順利返家真的相當開心。

春社所所長董力勳表示，家中若有幼童應避免其離開視線，若幼童不慎走失，請立即向當地派出所報案，提供孩子照片並詳細描述孩子特徵，有助於快速找回。

(中時 )