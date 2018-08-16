顱顏基金會募款 盼助海外兔唇寶寶

友善列印
中時
林周義

2歲10個月的羅倫泰（Jaythan Laurente），來自菲律賓，一出生便患有單側唇顎裂。家庭狀況不好的他，9個月大時，只有一個剛出生嬰兒的體重。在「國際園丁認養計畫」下，羅倫泰的健康狀況得到改善，目前的體重也達到9.6公斤。他的故事被改編為微電影「我的孩子」，盼喚起大眾對顱顏患者的關心。

羅慧夫顱顏基金會資源開發組主任陳依伶表示，醫生第一次見到羅倫泰時，他只有3200g。當時家中太窮，羅倫泰的家人買不起奶粉，也沒有唇顎裂寶寶的專用奶瓶。媽媽在得知基金會的協助管道時，羅倫泰已錯過了治療的黃金時期。

陳依伶表示，台灣的唇顎裂寶寶，一般在3個月大以前就能達到5公斤，因此通常都會在3個月大時進行手術。但在羅倫泰的案例中，3200g的體重並未達標。如今雖重達9.6公斤，卻因氣喘無法進行手術。媽媽曾透露，羅倫泰雖然還沒機會與其他小朋友互動，但去公園、空地玩時，仍能感受到其他小孩對他的異樣眼光。未來若成功進行手術，除能提升孩子的自信，也能減少病菌入侵的機會。

放眼其他國家，許多孩子都與「我的孩子」主人翁羅倫泰一樣，因營養不良無法開刀，或因缺乏醫療資源而錯失最佳黃金治療期。羅慧夫顱顏基金會今日舉辦首映會，對「國際園丁認養計畫」進行募款，也盼減少憾事重演。

(中時 )

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