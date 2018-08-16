吳茂昆校長任內請假過多 東華大學遭監委糾正

2018年08月16日 18:48 中時 鄭舲

教育部前部長吳茂昆7月初因違反公務員服務法第6條及公職人員利益衝突迴避法遭到彈劾，而他過去在東華大學校長任內因為請假日數過多，4年內請差假563日、違法請公差106日，導致東華大學今遭監委高鳳仙糾正。

吳茂昆日前被爆料任職東華大學校長期間，拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司引發爭議，經監委高鳳仙調查後，因為違法商業經營，違反公務員服務法第6條及公職人員利益衝突迴避法第6條、第7條，在7月3日遭啟動具名投票且全數通過彈劾。

除了彈劾吳茂昆，高鳳仙續查東華大學責任，請假部分，東華大學自2012年1月23日起至2016年1月22日，在吳茂昆由中央研究院借調擔任校長4年期間，共核准申請差假563日，其中國內差假359日7小時，國外差假203日1小時，如再加上週末及國定假日，吳茂昆有超過半數時間未在學校工作，請差假日數顯然過多，實有不當。

高鳳仙還說，東華大學核准申請的差假，有24件差假事由籠統，差假單僅填具「北上洽公」或「北上會議」，有2件差假無差假申請單，有55件差假違反規定在出差後才向人事室提出，相關差假顯未覈實申請且差假核章作業程序不一，核有違失。

高鳳仙也指出，吳茂昆任職東華大學校長期間，分別兼任財團法人信義基金會董事、財團法人陳水來文教基金會董事、國立大學校長協會監事及馬偕醫學院「校務發展諮詢委員會」諮詢委員等4項非營利事業團體職務，卻均未依公務員服務法第14條之3規定事先經上級主管機關許可，遲至教育部要求全國徹查兼職情形，吳茂昆才於2015年8月25日責由秘書室交人事室函報經教育部於同年9月7日許可，吳茂昆及東華大學均有違失。

(中時 )