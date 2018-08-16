遠離都市塵囂 到苗栗三義享受慢城輕旅行

2018年08月16日 18:41 中時 何冠嫻

擁有國際慢城認證的苗栗縣三義鄉，除了在今年首創熱門的鐵道自行車，並在8月初開放民眾體驗外，9月將出現分別以「鐵道風華」、「木雕之都」為主題的慢城輕旅行，讓在忙碌生活中的遊客能遠離塵囂，享受三義的自然與人文風光。

三義擁有絕佳的木雕技藝和藝術品，1年1度的木雕藝術節更是舉辦許多活動，其中木雕薪傳營更是匯聚各地木雕好手，致力於木雕的傳承與創新，今年還與外國人交流技藝，精進三義木雕技術，並將台灣木雕推向世界舞台。

另外，勝興車站在停駛之後曾復駛蒸汽火車，但因養護成本過高而再度閒置，今年則以全台首創的鐵道自行車活化勝興車站的鐵軌，敘寫舊山線的風華歷史。

富含著藝術與人文特色的三義鄉，苗栗縣政府文化觀光局為了讓造訪的遊客能玩得盡興，特別以鐵道和木雕特色為主題，將在9月8日、9日、15日辦理「木雕之都原夢飄香」，並在9月16日、22日、23日舉行「鐵道風華山林追風」的慢城旅遊，讓遊客在繁忙的生活中喘口氣。

僅開放6天的慢城旅遊路線，安排了木雕博物館、龍騰斷橋、勝興車站、3D彩繪階梯等行程，並加入DIY體驗和專業導覽，讓遊客在享受慢城的美好悠閒時光中，忘卻忙碌生活的壓迫感，還能深入認識三義的鐵道歷史與木雕之美。

詳細資訊可上網查詢：https://www.2018sanyi-woodsculpture.com/23458241962845936938127811366292605334892.html

(中時 )